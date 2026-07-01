Ahora que las noches son calurosas el sueño y el descanso se convierten en un bien muy preciado. Por ello, si quieres dormir profundamente y a pierna suelta, debes correr a Lidl para conseguir el juego de aábana bajera ajustable jersey, 180-200 x 200 cm.

Unas sábanas en diferentes colores y de 100 por cien poliéster que serán tuyas sin que apenas notes el gasto de bolsillo.

¿Qué ofrece?

Estas sábanas son de microfibra de alta calidad, respetuosa con la piel y agradablemente suave. Cuentan con goma elástica perimetral para un ajuste perfecto. Además tienen garantía de mantenimiento de las medidas gracias al tratamiento Sanfor anti encogimiento.

No te preocupes si eres de los que te mueves mucho por las noches o te levantas con la cama desecha que estas sábanas tiene muy buen ajuste gracias a su gran elasticidad. Es adecuada para colchones con una altura de hasta 20 cm. También debes saber que su cuidado es de lo más sencillo, dado que se puede lavar a máquina hasta 60 °C y es apta para secadora.

Mañana se esperan colas kilométricas para el juego de 4 sábanas de 200 x 200 más baratas del mercado: por solo 5,99 euros / LIDL

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

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Precio

Pero volviendo a este juego de sábanas que, por cierto, están disponibles en azul; azul oscuro; gris; blanco, lo puedes conseguir por tan solo 5,99 euros haciendo cli AQUÍ