Con la llegada de las vacaciones es el momento de cocinar más a mendo en casa y disfrutar de platos caseros de elaboración propia. Por ello, si quieres renovar tu juego de cocina, debes acudir corriendo a Lidl para conseguir las tres sartenes de hierro fundido a un precio espectacular.

Se trata de unas sartenes perfectas para usar dentro de casa, sacarlas en la barbacoa o llevártela contigo para hacer las mejores barbacoas.

¿Qué ofrece?

Estas sartenes son aptas para fuego abierto y para todas las barbacoas de gas, eléctricas y de carbón convencionales y cuentan con 2 asas laterales.

La sartén de hierro para parrilla es ideal para asar y preparar salsas y cuenta con unas medidas aprox. Ø 32 x 4,5 cm. La sartén de hierro para parrilla con fondo perforado es ideal para preparar verduras y tiene unas medidas aprox. Ø 28,5 x 4,5 cm.

Por último, la sartén de hierro para parrilla con tabla de servir es perfecta para preparar y servir asados y salsas e incluye tabla de servir de madera de haya. sus medidas, aprx. son Ø 20 x 4 cm.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de tres sartenes de hierro fundido con diferentes fondos por solo 9,99 euros: apta para fuego abierto y para todas las barbacoas / LIDL

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo a estas tres sartenes de hierro fundido, puedes conseguirla por tan solo 9,99 euros en Lidl haciendo clic AQUÍ.