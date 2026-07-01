Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tumbona de 2 plazas para terraza más barata del mercado: con parasol ajustable para conseguir sombra y cojín
Este aparato también cuenta con 2 ruedas para cambiarla de sitio fácilmente y 2 patas antideslizantes que no dañan el suelo
El verano ya está aquí y son muchos los que, por suerte, ya disfrutan de las vacaciones. Por ello, si quieres relajarte junto a tu pareja o disfrutar del mejor espacio para tumbarte, debes correr a Lidl para conseguir la tumbona de 2 plazas para jardín.
Se trata de un producto que se encuentra entre los 'top valorados' de la marca con un "100 por cien" de los clientes que lo recomiendan.
¿Qué ofrece?
Cuenta con una superficie de descanso especialmente grande: 198 x 150 cm (L x An). Además, ofrece gran comodidad gracias a su agradable tejido de soporte y un parasol ajustable para una sombra óptima y un cómodo cojín para la nuca.
Este aparato también cuenta con 2 ruedas para cambiarla de sitio fácilmente y 2 patas antideslizantes que no dañan el suelo. Es resistente a la intemperie y a los rayos UV y cuenta con un tejido duradero y resistente. Esta tumbona de dos plazas está disponible en un color gris oscuro que encaja con cualquier tipo de decoración.
Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.
A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.
Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.
Precio
Pero volviendo a esta tumbona de dos plazas, la puedes conseguir en Lidl por tan solo 94,99 euros haciendo clic AQUÍ.
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