Es el momento de tumbarse al sol a relajarse. Por ello debes correr a Lidl para conseguir la hamaca con la que no solo te vas a relajar, sino que vas a poder llevar a todas partes de la forma más cómoda, increíble y práctica.

Y es que la famosa cadena de supermercados ofrece el asiento de relax perfecto que puedes colgar donde quieras y, lo mejor de todo, que apenas notarás el gasto en el bolsillo

¿Qué ofrece?

Y es que hablamos de una hamaca fabricada con material reciclado, que cuenta con un montaje fácil y rápido. A la hora de colocarla, se recomienda, tal y como informan desde Lidl de una distancia máxima de 4 m entre dos árboles.

Incluye cuerdas para colgar y una bolsa de almacenamiento integrada. Las medidas aprox. 255 x 150 cm (L x An). Esta hamaca es apta para una persona y su carga máxima es de 110 kilos.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la hamaca plegable de terraza que se cabe en una bolsa de mano: por solo 9,99 euros / 77

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

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Precio

Pero volviendo a esta hamaca de Lid, la puedes conseguir por tan solo 9,99 euros haciendo clic AQUÍ.