Con la llegada del verano es tiempo de fiesta y desconectar con los nuestros, por ello, si te gusta la música y relajarte con un buen ambiente debes correr a Lidl para conseguir el Altavoz Bluetooth LED a un precio espectacular.

Y es que este aparato de Lidl, de la marca Silvercrest tiene un precio espectacular y hasta 16 horas de reproducción de música.

¿Qué ofrece?

Este altavoz tiene un diseño compacto y ligero – perfecto para llevar y es que este altavoz portátil es genial para un sonido impresionante y graves potentes.

El espectáculo de luces LED hace visible la música y garantiza un ambiente de fiesta y cuenta con transmisión de música inalámbrica a través de Bluetooth®.

Respecto a la batería, este altavoz de Lidl tiene hasta 16 horas de reproducción de música y función True Wireless Stereo (TWS): sonido estéreo inalámbrico entre dos altavoces.

Es compatible con todos los smartphones y tablets habituales e incluye cable de carga de 60 cm (USB tipo A a USB tipo C), cable de audio de 60 cm (conector jack de 3,5 mm) y guía de inicio rápido.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente altavoz con conexión bluetooth y batería de días más barato: por solo 14,99 euros / 77

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo a este potente altavoz, lo puedes encontrar en Lidl por tan solo 14,99 euros haciendo clic AQUÍ.