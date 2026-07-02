Con la llegada del verano y las vacaciones lo habitual es escapar de las grandes urbes para refugiarnos en lugares más tranquilos. Además, se trata de una época en la que podemos disfrutar de los cielos despejados y, por la noche, contemplar el cielo estrellado en todo su esplendor.

Por ello, te recomendamos correr a Lidl para conseguir el Bresser Telescopio refractor con el que podrás disfrutar de contemplar el universo y, sin que suponga un gasto en tu bolsillo gracias a su descuento.

¿Qué ofrece?

¿Quieres admirar las bellezas del universo con tus propios ojos? Entonces el telescopio refractor BRESSER Skylux »60/700 AZ« te permite una fácil introducción a la astronomía. Con la óptica de alta calidad y los amplios accesorios, podrás observar rápidamente tus objetos favoritos. Especialmente la Luna, los planetas, los cúmulos estelares abiertos y globulares ofrecen una buena imagen a través del telescopio refractor con una apertura de 60 mm y una distancia focal de 700 mm. La alineación y el seguimiento son muy sencillos gracias a la montura azimutal sin complicaciones: como con un trípode de cámara normal, puedes girar el telescopio de lentes hacia la derecha y la izquierda, arriba y abajo. Y como la Tierra también ofrece muchas vistas fascinantes, también puedes usar el telescopio astronómico para observaciones de paisajes y animales durante el día.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente telescopio astronómico más barato del mercado: rebaja su precio el set completo con trípode, montura y muchos accesorios / LIDL

En los amplios accesorios encontrarás todo lo que necesitas para tus primeros descubrimientos astronómicos. Así, puedes fijar tu smartphone al tubo del telescopio con el soporte para smartphone para una fácil navegación a través de una aplicación de astronomía. A través del buscador 5x24, también mantendrás una visión general del cielo nocturno y apuntarás a tus objetos deseados de forma precisa. ¿Has encontrado el cuerpo celeste que buscabas? Entonces admíralo a través de los 2 oculares y la lente Barlow 3x en diferentes aumentos.

Además de la Luna, los planetas y las estrellas, hay otro atractivo especial que solo se muestra en el cielo durante el día: nuestro Sol. Puedes observarlo a través del telescopio con el filtro solar de objetivo seguro. En esta ocasión, también puedes echar un vistazo al hermoso paisaje de nuestra Tierra, representado de forma vertical y con la orientación correcta con la lente inversora 1,5x.

Es fácil de usar para una introducción sencilla y también es posible la observación de la naturaleza y el paisaje.

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Precio

El Bresser Telescopio refractor tiene un 2megadescuento", tal y como indican desde Lidl y lo puedes conseguir por tan solo 89,99 euros, gracias al descuento del 24 por ciento. Así que no lo dudes más y hazte con este telescopio haciendo clic AQUÍ.