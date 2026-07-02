El ruido de la lavadora te puede acabar costando una multa de 3.000 euros: los ayuntamientos vigilan que no estén en las terrazas
Durante el ciclo del centrifugado, son muchas las que pueden llegar a los 70 decibelios y derivar en sanciones
Poner la lavadora sin mirar el reloj puede salir caro. Tan caro que en algunos ayuntamientos las multas por ruido de estos electrodomésticos pueden ascender hasta los 3.000 euros si se considera que la infracción es muy grave. Además, se está poniendo mucho ojo a que las lavadoras no estén en terrazas o zonas exteriores donde el sonido de su funcionamiento puede multiplicarse.
Son muchos los vecinos que desconocen que una lavadora, durante el ciclo de centrifugado, puede alcanzar los 70 decibelios de ruido. Aunque los límites máximos son distintos en cada comunidad y mayor aún en cada municipio, esta cifra se sitúa en la mayoría de los casos por encima de lo permitido. Eso sí, para ser multado, no sirve con que simplemente lo denuncie un vecino del mismo portal. Hay que llamar a la Policía y que los agentes acrediten si el ruido de la lavadora efectivamente supera los niveles permitidos.
El importe de las multas también varía en función de la hora. En la mayoría de localidades, los horarios de descanso se encuentran entre las 21.00 horas y las 8.00. Si se pone la lavadora en esta franja y encima se superan los decibelios admitidos, la infracción puede considerarse grave y sancionar al vecino con 3.000 euros.
Hasta 12.000 euros
Por ejemplo, Gijón ha sido una de las últimas ciudades en actualizar su normativa de ruidos, que incluye multas desde los 600 a los 12.000 euros. Entre las novedades, sancionará a los vecinos que dejen al perro ladrando en casa o pongan la lavadora de madrugada.
En concreto, se consideran infracciones leves infracciones leves (multas de 100, 200 o 300 horas) actividades vecinales o ruido de animales domésticos que superen los cuatro decibelios sobre los niveles máximos de inmisión sonora; siempre que no haya una sanción previa firme dentro del año anterior. Las infracciones graves van desde los 300 a los 601 euros. La de 300 se corresponde con las actividades vecinales y ruido de animales cuando la superación del nivel permitido esté entre los 5 y los 15 decibelios.
Y, por último, están las infracciones muy graves, con multas de de 600 a 12.001 euros. Las multas de 600 son para esas actividades vecinales y ruido de animales domésticos cuando la superación sea de 15 decibelios y también para los ruidos de usuarios de vías públicas que excedan los límites de 55 decibelios en periodos diurnos y 45 en nocturno.
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