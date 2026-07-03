El calor comienza a apretar por las noches y en algunos rincones de España es difícil conciliar el sueño. Por ello, te recomendamos correr a Action para conseguir las fundas de almohada de satén Hotel Roya, que darán un toque elegante y, sobre todo, fresco a tus noches.

Y es que estas fundas, disponibles en azul, marrón, gris, rosa, blanco, negro son el aliado perfecto para volver a descansar a la hora de acostarnos.

¿Qué ofrece?

Se trata de un tejido "supersuave" gracias a que es un producto hecho de algodón 100 por cien. Y hay más, ya que su tacto cuida la piel y el pelo

El satén liso de estas fundas de almohada reduce la fricción, lo que evita que el cabello se enrede y que la piel se reseque. ¡Cada noche es un momento de placer!

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de dos almohadas de verano más baratas del mercado: por solo 4,95 euros / ACTION

Action es una cadena de tiendas de descuento de productos no alimentarios con un rápido crecimiento en Europa⁠. Estamos orgullosos de ofrecer productos cotidianos buenos y sorprendentes a precios muy reducidos⁠. Compramos al por mayor, de manera que podemos ofrecer nuestras propias marcas y productos de marcas reconocidas a precios más bajos⁠. En nuestras tiendas encontrarás todo lo necesario para el día a día y los productos más sorprendentes y fabulosos, desde regalos hasta toallas de mano y desde ropa interior hasta juegos de cazuelas y sartenes y artículos de manualidades⁠. Por tanto, Action está aquí para todo el mundo, tanto si tienes un bajo presupuesto como si simplemente te gusta pagar el precio más bajo por tus productos cotidianos⁠.

Y es que en Action, encontrarás una gama siempre sorprendente al precio más bajo⁠. Tenemos para ti unos 6000 productos a precios muy bajos y de gran calidad⁠. Una gama bien pensada y sorprendente que te hará feliz cada día⁠. Dos tercios de nuestra gama cambian constantemente y cada semana encontrarás 150 productos nuevos en nuestras tiendas⁠. Y una cosa es cierta: todos nuestros productos son buenos y baratos⁠. ¡Incluso tenemos 1500 productos por menos de un euro⁠!

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Precio

Pero volviendo a estas fundas, las puedes conseguir enAction por tan solo 4,95 euros.