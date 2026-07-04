Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de torre con brisa fresca para los días de calor: tres niveles de velocidad, temporizador y mando a distancia para controlar desde la cama o el sofá

Una nueva ola de calor ya está aquí. Hasta nueve comunidades autónomas están este sábado en alerta por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por temperaturas muy altas, por encima de 36-39 grados. Mañana, domingo, lejos de ir a menos, se intensificará, aumentando los avisos naranjas y amarillos a trece regiones. Se esperan máximas de hasta 42 grados y el lunes estos valores podrían ser aún mayores. A la asfixia del día se suman las noches tropicales. ¿Quién duerme con semejante calor?

En un momento en el que la compra de aires acondicionados y ventiladores se está disparando en toda España y de forma especial en el Norte, donde no están acostumbrados a estas olas de calor tan asfixiantes, Lidl pone a la venta un ventilador de torre que proporciona una brisa fresca para esos días de bochorno extremo.

Disponible en dos colores diferentes (blanco y negro), tiene una potencia de 50W, una altura aproximada de 79 centímetros y tres modos y tres niveles de velocidad diferentes. Gracias al temporizador y al mando a distancia, puedes controlar el dispositivo desde el sofá o la cama.

Modo especial para la noche

Tiene un modo perfecto para poder descansar durante las noches. Se trata del modo de suspensión, que proporciona una brisa suave y silenciosa. Por si fuera poco, el dispositivo tiene una oscilación de 80 grados, que distribuye el aire de forma óptima por toda la casa. El temporizador es de 12 horas, por lo que durante ese tiempo puedes despreocuparte por completo. Tras ese intervalo, el ventilador se apaga de forma automática.

Gracias al asa de transporte integrada, puedes transportar el ventilador sin esfuerzo de una habitación a otra. Los pies antideslizantes garantizan en todo momento un soporte seguro y estable sobre cualquier superficie. Viene con una clara pantalla LED para visualizar cada función.

Este ventilador estará disponible en todas las tiendas del país del Lidl a partir del próximo viernes día 10. A la web llegará antes, por lo que hay que estar atentos. Su precio está tirado: cuesta solo 27,99 euros. Puedes comprarlo aquí.