Mañana se esperan colas kilométricas en el Lidl para conseguir el toldo volador: protege del sol jardines y terrazas por solo 14,99 euros

Temperaturas superiores a los 40 grados se esperan para este fin de semana en España, debido a una nueva ola de calor. Este sábado hay nueve comunidades en alerta por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y el domingo serán trece en aviso naranja y amarillo. Por todo ello, la compra de aires acondicionados y ventiladores se está disparando. Lidl tiene una amplia gama de ventiladores a la venta, pero también ofrece a sus clientes otras soluciones para hacer frente al calor. Y algunas son muy innovadoras e inteligentes.

Es el caso del toldo volador o tipo pájaro, que no necesita anclajes en el suelo. Funciona como un techo y se sujeta a árboles, vallas, paredes, balcones... Es uno de los artículos más valorados por los clientes de Lidl en estos momentos.

Resistente a la intemperie

El toldo es una solución práctica de protección frente al sol perfecta para jardines, balcones o terrezas. Es de tejido de poliéster robusto y resistente a la intemperie. Tiene protección UV especialmente eficaz (factor de protección UV 60, según el estándar UV 801), bordes reforzados para una sujeción segura e incluye cuerda tensora, seis muelles y seis mosquetones para sujeción.

Las medidas de la lona son 300 de largo por 200 de ancho y tiene un peso aproximado de 1,65 kilos. El 81% de los clientes le proporcionan la máxima puntuación. "Buenas sombra, viene con todos los accesorios para hacerla segura y montaje fácil", dice uno. "Es muy adecuada la relación precio valor", comenta otro.

Encima ahora está rebajado y cuesta solo 14,99 euros. Antes valía 16,99. Lo hay en negro y en blanco. En la web ya está disponible para su compra y a las tiendas físicas de toda España llega este lunes, día 6. Puedes comprarlo directamente AQUÍ.