Si eres de los que disfrutas leyendo, echando la siesta o, simplemente, relajándote en el jardín, debes correr a Lidl para conseguir el set de sillones plegables de entramado Valencia que se venden juntos a un precio espectacular.

Y es que este pac es perfecto para poder disfrutar de tu momento de una relajación pura al aire libre de la forma más cómoda posible.

¿Qué ofrece?

Disfruta de horas de relax al aire libre con el juego de 2 sillones plegables de la serie »Valencia«. Este dúo combina un diseño atemporal con la máxima funcionalidad y convierte tu terraza en un elegante refugio.

Ya sea para desayunar juntos al sol o para una cena acogedora, los sillones »Valencia« ofrecen una experiencia de asiento de primera clase gracias a su aspecto de polirratán de alta calidad y a su respaldo ajustable en varias posiciones. El trenzado de doble cara no solo proporciona un aspecto elegante, sino que también ofrece un alto confort de asiento incluso sin cojines.

Adapta tu posición de asiento de forma flexible, desde una posición erguida para comer hasta una posición muy reclinada para relajarte gracias a su respaldo ajustable en 7 posiciones. Cuenta con un marco de aluminio con recubrimiento en polvo garantiza la máxima estabilidad con un peso reducido, absolutamente inoxidable.

Además, en unos pocos movimientos, los sillones se pueden plegar y guardar sin esfuerzo. Gracias a sus materiales robustos y a una estructura estable, los sillones reclinables son ideales para el uso en exteriores.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el set de dos sillones plegables para jardín más baratos del mercado: una relajación pura al aire libre / LIDL

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero, volviendo a este pack de butacas, lo puedes conseguir por tan solo 123,99 euros haciendo clic AQUÍ.