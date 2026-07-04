Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el set de dos sillones plegables para jardín más baratos del mercado: una relajación pura al aire libre

Ya sea para desayunar juntos al sol o para una cena acogedora, los sillones Valencia ofrecen una experiencia de asiento de primera clase gracias a su aspecto de polirratán de alta calidad y a su respaldo ajustable en varias posiciones

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el set de dos sillones plegables para jardín más baratos del mercado: una relajación pura al aire libre

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el set de dos sillones plegables para jardín más baratos del mercado: una relajación pura al aire libre

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Manuel Riu

Si eres de los que disfrutas leyendo, echando la siesta o, simplemente, relajándote en el jardín, debes correr a Lidl para conseguir el set de sillones plegables de entramado Valencia que se venden juntos a un precio espectacular.

Y es que este pac es perfecto para poder disfrutar de tu momento de una relajación pura al aire libre de la forma más cómoda posible.

¿Qué ofrece?

Disfruta de horas de relax al aire libre con el juego de 2 sillones plegables de la serie »Valencia«. Este dúo combina un diseño atemporal con la máxima funcionalidad y convierte tu terraza en un elegante refugio.

Ya sea para desayunar juntos al sol o para una cena acogedora, los sillones »Valencia« ofrecen una experiencia de asiento de primera clase gracias a su aspecto de polirratán de alta calidad y a su respaldo ajustable en varias posiciones. El trenzado de doble cara no solo proporciona un aspecto elegante, sino que también ofrece un alto confort de asiento incluso sin cojines.

Adapta tu posición de asiento de forma flexible, desde una posición erguida para comer hasta una posición muy reclinada para relajarte gracias a su respaldo ajustable en 7 posiciones. Cuenta con un marco de aluminio con recubrimiento en polvo garantiza la máxima estabilidad con un peso reducido, absolutamente inoxidable.

Además, en unos pocos movimientos, los sillones se pueden plegar y guardar sin esfuerzo. Gracias a sus materiales robustos y a una estructura estable, los sillones reclinables son ideales para el uso en exteriores.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el set de dos sillones plegables para jardín más baratos del mercado: una relajación pura al aire libre

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el set de dos sillones plegables para jardín más baratos del mercado: una relajación pura al aire libre / LIDL

COMPRAR

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Noticias relacionadas y más

Precio

Pero, volviendo a este pack de butacas, lo puedes conseguir por tan solo 123,99 euros haciendo clic AQUÍ.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan el cadáver de una joven en una playa de Candás: está en avanzado estado de descomposición
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de dos sillas para comedor más baratas del mercado: de madera de haya maciza que combina un diseño elegante con una alta funcionalidad
  3. Muere de un disparo de un agente de la Guardia Civil un paciente psiquiátrico que estaba fuera de sí en Gijón
  4. El campeón de escanciado Salvador Ondó y la ganadera y creadora de contenido Lucía Velasco, primeros cofrades de mérito del Corderu de Lena
  5. Hablan los vecinos del hombre fallecido en Gijón tras recibir un disparo de la Guardia Civil: 'Necesitaba más atención psicológica
  6. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la butaca plegable para terraza más barata del mercado: por solo 9,99 euros
  7. El abrazo de Somió a la conductora que evitó una tragedia: “Primero pensé en las personas que llevaba detrás y luego en mí”
  8. Varapalo judicial al Principado por dar obra a la empresa pública Tragsa sin control

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el set de dos sillones plegables para jardín más baratos del mercado: una relajación pura al aire libre

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el set de dos sillones plegables para jardín más baratos del mercado: una relajación pura al aire libre

Multado con 200 euros por subirse a la moto tras salir de la playa: la Guardia Civil extrema la vigilancia tras la nueva orden del BOE

Multado con 200 euros por subirse a la moto tras salir de la playa: la Guardia Civil extrema la vigilancia tras la nueva orden del BOE

Sigue en directo la clasificación del Gran Premio de Reino Unido de Fórmula 1 en Silverstone

Sigue en directo la clasificación del Gran Premio de Reino Unido de Fórmula 1 en Silverstone

La etapa 1 del Tour de Francia 2026, en directo

La etapa 1 del Tour de Francia 2026, en directo

Aimar Duñabeitia se despide del Athletic de Bilbao y su fichaje por el Sporting es inminente

Aimar Duñabeitia se despide del Athletic de Bilbao y su fichaje por el Sporting es inminente

Multado con 300 euros tras parar en una gasolinera , repostar en un minuto y arrancar: la sanción que recibe días después en el buzón tras el encarecimiento por el IVA reducido

Multado con 300 euros tras parar en una gasolinera , repostar en un minuto y arrancar: la sanción que recibe días después en el buzón tras el encarecimiento por el IVA reducido

La Guardia Civil investiga un tiroteo ocurrido esta madrugada en Almería

La Guardia Civil investiga un tiroteo ocurrido esta madrugada en Almería

Ya es oficial: este es el noveno fichaje veraniego del Avilés

Ya es oficial: este es el noveno fichaje veraniego del Avilés
Tracking Pixel Contents