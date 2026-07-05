Con los días soleados puede que sea el momento de darle una vuelta a la mantelería de tu casa y conseguir una alegre y coloridad que haga lucir aun más tus desayunos, comidas o cenas.

Por ello, lo mejor es que corras a Lidl para conseguir el pack de dos caminos de mesas, perfecto para mesas de comedor o de terrada o jardín.

¿Qué ofrece?

Se trata de un juego de dos caminos de mesas fabricado con material reciclado y que cuentan con impregnación. Material superior repelente al agua gracias al acabado BIONIC-FINISH® ECO

Son un juego de alta calidad, resistente y duradero y muy fácil de cuidar – lavable a máquina hasta 40 °C.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de dos manteles más barato del mercado: material superior repelente al agua / 77

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

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Precio

Pero volviendo a este juego de manteles, ahora mismo tienen un Megadescuento y lo puedes conseguir por tan solo 3,99 euros haciendo clic AQUÍ.