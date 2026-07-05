Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de jardín más barata del mercado: se regula en 3 posiciones para una sombra óptima

Su toldo es resistente al agua y a la suciedad con impregnación duradera

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de jardín más barata del mercado: se regula en 3 posiciones para una sombra óptima

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de jardín más barata del mercado: se regula en 3 posiciones para una sombra óptima / 77

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Daniel Cid

Ahora que aprieta el calor, la sombra se ha convertido en un bien de lo más preciado. Por ello, te recomendamos que corras cuanto antes a Lidl para conseguir la sombrilla de Livarno.

Y es que este parasol dará un toque elegante y cuidado a tu jardín o y terraza al tiempo que puede tapar una mesa entera del sol.

¿Qué ofrece?

La sombrilla de Livarno que ofrece Lidl cuenta con una manivela con bloqueo manual para una apertura cómoda y protección UV especialmente eficaz (factor de protección solar 80 según el estándar UV 801).

Tiene un dispositivo de inclinación de 3 posiciones para una sombra óptima y su toldo es resistente al agua y a la suciedad con impregnación duradera con ventilación en la capota para disipar el calor y el viento.

Respecto a su estructura es muy estable y de aluminio y acero con aspecto decorativo de madera. Incluye cinta de sujeción cosida, bolsa de transporte e instrucciones.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de jardín más barata del mercado: se regula en 3 posiciones para una sombra óptima

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de jardín más barata del mercado: se regula en 3 posiciones para una sombra óptima / LIDL

COMPRAR

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Noticias relacionadas y más

Precio

Pero volviendo a esta sombrilla, la puedes conseguir en Lidl por tan solo 49,99 euros gracias a su bajada de precio y haciendo clic AQUÍ.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tragedia en el rally de Carreño: fallece un fotógrafo atropellado por un coche, que salió volando de un cambio de rasante
  2. Multado con 200 euros tras la Operación salida del verano por llevar la baliza v-16 pero no tener el objeto circular obligatorio en el maletero, bajo las maletas: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  3. Hallan el cadáver de una joven en una playa de Candás: está en avanzado estado de descomposición
  4. Multa de 200 euros por viajar solo en el coche tras la Operación Salida del verano: la Guardia Civil extrema la vigilancia dentro del coche
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de dos sillas para comedor más baratas del mercado: de madera de haya maciza que combina un diseño elegante con una alta funcionalidad
  6. Multas de 200 euros este verano por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensificará los controles durante las próximas semanas
  7. Multas de 200 euros y pérdidas de 4 puntos del permiso de conducir por la nueva señal S-991c que caza a los conductores cuando deben bajar la velocidad: la Guardia Civile extrema la vigilancia
  8. Multas de 500 a 900 euros después de parar a echar gasolina 95 después del cambio de precio en el litro: la Guardia civil extrema la vigilancia

Éxito en el primer fin de semana del festival del bonito de Luanco: "Vienen con muchas ganas de consumir el producto"

Éxito en el primer fin de semana del festival del bonito de Luanco: "Vienen con muchas ganas de consumir el producto"

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de jardín más barata del mercado: se regula en 3 posiciones para una sombra óptima

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de jardín más barata del mercado: se regula en 3 posiciones para una sombra óptima

Los Exconxuraos, a la batalla para que la fiesta sea Interés Turístico Nacional: "Ya es un referente que resuena en todos los rincones"

Los Exconxuraos, a la batalla para que la fiesta sea Interés Turístico Nacional: "Ya es un referente que resuena en todos los rincones"

La solidaridad llena el Casino de Llanes: Veri Corral recauda más de 16.000 euros para la Fundación Javier Guitián Rodríguez

La solidaridad llena el Casino de Llanes: Veri Corral recauda más de 16.000 euros para la Fundación Javier Guitián Rodríguez

El Desfile del Perdón y la misa campestre de Exconxuraos, en imágenes

El Desfile del Perdón y la misa campestre de Exconxuraos, en imágenes

La solidaridad llena el Casino de Llanes

La solidaridad llena el Casino de Llanes

Corderos con paciencia en Llagüezos: cientos de personas degustaron casi una tonelada de carne asada con "tiempo y mimo"

Corderos con paciencia en Llagüezos: cientos de personas degustaron casi una tonelada de carne asada con "tiempo y mimo"

Un perdón lleno de ganas e ilusión por conseguir que Exconxuraos sea declara Fiesta de Interés Turístico Nacional

Tracking Pixel Contents