Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente irrigador bucal más barato del mercado: limpia de forma fiable donde el cepillo de dientes no llega

Si quieres tener una limpieza fiable de la boca donde el cepillo de dientes no llega, en Lidl tienen el potente irrigador bucal más barato del mercado, con una rebaja del 20 por ciento, mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del irrigador bucal Cien BEAUTY para una higiene bucal eficaz que limpia de forma fiable donde el cepillo de dientes no llega. Además, es ideal también para el cuidado de aparatos de ortodoncia o dentaduras postizas.

Tiene la intensidad del chorro de agua regulable en 3 niveles. Está el jet, que elimina incluso los restos de comida más difíciles; el normal, para la limpieza diaria y la eliminación profunda de la placa; y el soft, para un masaje estimulante de las encías.

Su depósito de agua es fácil de llenar en el mango y es resistente al agua según el estándar IPX7, además, incluye 1 cable USB-C (1 m) y 2 boquillas.

Irrigador bucal. / Lidl

Más allá de sus precios bajos, el verdadero motor del éxito de Lidl es su revolución logística y operativa. La cadena alemana ha perfeccionado un sistema donde nada se deja al azar: desde el diseño de sus tiendas hasta la exposición de los productos en sus cajas originales, cada detalle está pensado para maximizar la velocidad y reducir los costes de manipulación.

Un pilar fundamental en su estrategia actual es la sostenibilidad y la innovación digital. Lidl ha dejado atrás la vieja imagen de supermercado de descuento sobrio para convertirse en un referente eco-responsable. Esto se refleja en su firme reducción de plásticos, el uso de energías renovables en sus centros y una apuesta decidida por productos orgánicos y de proximidad, respondiendo a las exigencias del consumidor consciente.

Por otro lado, su aplicación móvil Lidl Plus ha transformado la fidelización de clientes. Mediante cupones personalizados, rascas digitales y beneficios exclusivos, la marca ha sabido digitalizar la experiencia de compra, creando una comunidad activa que planifica sus visitas en función de las ofertas semanales. Así, Lidl demuestra que la eficiencia operativa y la tecnología pueden ir de la mano para liderar el comercio del futuro.

Rebaja

Pero volviendo al irrigador bucal, su precio original era de 14,99 euros, y ahora tiene una rebaja del 20 por ciento, con lo que se queda en solo 11,99 euros. Puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.