Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente máquina de coser más barata del mercado: tiene una rebaja del 20 por ciento

Si quieres ahorrar mucho dinero en arreglos de costura, en Lidl tienen la potente máquina de coser más barata del mercado, con una rebaja del 20 por ciento. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla

Se trata de la máquina de coser de la marca Silvercrest, que es exclusiva de Lidl y que tiene, entre sus muchas características, ayuda para enhebrar para un enhebrado sencillo. Además, cuenta con 33 puntadas de utilidad, decorativas y overlock para coser y rematar

Esta máquina de coser tiene una alta potencia de penetración – incluso con telas gruesas; y también es apta para telas especiales como jersey, punto y vaqueros.

Tanto la longitud como la anchura de puntada son regulables infinitamente; y la tensión del hilo es automática. Tiene prensatelas intercambiables mediante pulsador – elevador de prensatelas de 2 niveles y cuenta con una luz de coser LED sin deslumbramiento.

Asimismo, tiene enrollamiento automático con desconexión de seguridad y la tensión del hilo superior regulable individualmente. Por último, cuenta con un juego de puntadas decorativas y amplio juego de accesorios (compartimento de accesorios integrado en la mesa extensible).

Máquina de coser. / Lidl

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Descuento

Pero volviendo a la máquina de coser, tenía un precio de 104,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 83,99 euros. Puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.