Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir los parches de acné más virales: son los más baratos del mercado
Una solución para el problema de la piel
Seguro que los has visto en muchos vídeos de Tik Tok e Instagram, y ahora los tienes disponibles en Action, los parches de acné más virales que además son los más baratos del mercado, una solución para el problema de la piel. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguirlos.
Se trata de los parches de acné de The Beauty Dept que cuentan con ácido salicílico y además son veganos. Unos parches con diferentes formas como un diamante, un corazón y unos labios que son perfectos si quieres deshacerte rápidamente de un grano.
Funcionan de forma muy sencilla: te pones un parche sobre el grano, por ejemplo, antes de acostarte, y el parche absorberá la humedad del grano. Pero muchas personas también lo utilizan por el día, poniéndolo de moda, sobre todo entre los más jóvenes.
Cada paquete cuenta con 35 unidades y puedes entre los parches rosas o los galácticos que son multicolor.
Promoción semanal
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que estos parches tenía un precio de 1,19 euros, pero como están en la promoción semanal de Action tiene un descuento del 16 por ciento, con lo que se quedan en 99 céntimos.
- Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia julio: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- La gijonesa Cristina Méndez, premio de la Real Sociedad Española de Física, fallece a los 31 años
- Multado con 200 euros tras la Operación salida del verano por llevar la baliza v-16 pero no tener el objeto circular obligatorio en el maletero, bajo las maletas: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Consumo de drogas, faltas de respeto y música a todo volumen: los vecinos de Luanco estallan por el presente del Gayo
- Samuel Trabanco, gerente de Sidra Trabanco: 'Perdí la voz durante 6 años cuando el banco nos dejó sin un duro por culpa de un crédito de 175 millones de pesetas
- Cambios en el uso de la etiqueta B y aviso a los conductores: el Supremo anula las Zonas Bajas de emisiones (ZBE)
- Multas de 200 euros este verano por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensificará los controles durante las próximas semanas
- Los tribunales condenan al Ayuntamiento de Llanes a indemnizar a un aspirante a Policía local vetado hace 14 años por el último gobierno socialista