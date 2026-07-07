Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la pizarra electrónica más barata del mercado: disponible por menos de 5 euros

Si quieres decirle adiós al papel, en Lidl tienen la pizarra electrónica más barata del mercado. Es ideal para llevarla a todos los lados y está disponible por menos de 5 euros.

Se trata de una pizarra electrónica con pantalla LCD de 8,5 pulgadas con la que podrás tomar notas, dibujar y escribir sin usar papel. Tiene un diseño delgado y ligero – ideal también para llevar-. Es cómoda y fácil de escribir gracias a la superficie de escritura sensible a la presión y permite el borrado fácil de todo el contenido de la pantalla con solo pulsar un botón.

Además, cuenta con bloqueo de pantalla para que las notas o dibujos no se pierdan; y tiene 2 imanes en la parte trasera para fijar a superficies metálicas.

También permite el fácil cambio de batería e incluye base para lápiz óptico, lápiz óptico y manual de instrucciones.

Pizarra electrónica. / Lidl

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Bajo precio

Pero volviendo a la pizarra electrónica, lo mejor de todo es su bajo precio, ya que solo te costará 4,99 euros, puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.