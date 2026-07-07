Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cortapelo más barato del mercado: podrás recortar, peinar y afeitar con una misma máquina

Si quieres estar siempre perfecto, en Lidl tienen el cortapelo más barato del mercado con el que podrás recortar, peinar y afeitar co una misma máquina. Además, tiene un importante descuento. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del cortapelo Single blade que cuenta con una cuchilla de acero inoxidable de 2 caras para un estilo preciso y 3 peines (1/3/5 mm) para recortar.

Este cortapelo tiene oantalla LED con indicador de carga (25, 50, 75, 100 %) y práctica función de bloqueo para el transporte.

Además, su carcasa está protegida contra fuertes chorros de agua (IPX7) con lo que se puede usar en húmedo con espuma o en seco.

Este cortapelo incluye tapa de cuchillas, cepillo de limpieza, cable de carga USB (tipo A a tipo C) y bolsa de almacenamiento. Con una carga completa puede funcionar aproximadamente 100 minutos y el tiempo de carga es de unos 60 minutos.

Cortapelo. / Lidl

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Descuento

Pero volviendo al cortapelo, su precio original era de 19,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 15,99 euros. Puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.