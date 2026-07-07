Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los potentes auriculares inalámbricos más baratos del mercado: están a la mitad de su precio
Tendrás hasta diez horas de reproducción
Si quieres ir con la música a todas partes, en Lidl venden los potentes auriculares inalámbricos más baratos del mercado que están a la mitad de su precio y tendrás hasta diez horas de reproducción. Mañana se esperan cols kilométricas en Lidl para conseguirlos.
Se trata de los auriculares inalámbricos Soundcore con los que te sumergerás en unos graves potentes y una personalización máxima. Disfruta de un sonido de alta calidad sin un precio elevado. Los auriculares soundcore R50i combinan potentes diafragmas de 10 mm en un diseño ligero y ergonómico, ofreciendo detalles ricos y unos graves contundentes que puedes sentir. Ya sea haciendo deporte, de viaje o relajándote, personaliza cada momento con la aplicación soundcore y disfruta de una reproducción de música ininterrumpida durante todo el día.
Siente el ritmo con grandes diafragmas de 10 mm que producen un sonido potente con graves contundentes, asegurando que tu música esté llena de vida y detalles. Además, aprovecha todo el potencial de tus auriculares. Elige entre 22 ecualizadores preestablecidos para adaptar el sonido a tu gusto musical, reasigna los controles táctiles o activa el modo de juego para un audio de baja latencia. Con la función "Encuentra mis auriculares", puedes reproducir un pitido para localizar un auricular perdido.
Pero no solo eso, no te quedes nunca sin batería. Disfruta de 10 horas de reproducción con una sola carga y un total de 30 horas con el estuche de carga compacto. ¿Tienes prisa? Una carga rápida de 10 minutos proporciona 2 horas adicionales de escucha. Además, dos micrófonos integrados trabajan junto con un algoritmo de IA inteligente para filtrar el ruido de fondo y capturar tu voz con precisión, para llamadas claras en cualquier condición.
Y gracias a la certificación IPX5, los auriculares R50i están protegidos contra salpicaduras de agua, lluvia y sudor. Son el compañero ideal para entrenamientos intensos o actividades al aire libre. Asimismo, abre el estuche y los auriculares se conectarán instantáneamente a tu último dispositivo utilizado. ¿Quieres escuchar tu entorno? Simplemente usa un solo auricular mientras el otro se carga en el estuche.
El estuche de carga de bolsillo es fácil de transportar. La correa de transporte incluida ofrece una comodidad adicional para que puedas llevar tu música a todas partes sin ocupar espacio. Y es que con estos auriculares True Wireless soundcore R50i descubre la combinación perfecta de rendimiento y valor.
Diseñados para ofrecer comodidad durante todo el día, estos auriculares ligeros están equipados con diafragmas de 10 mm que proporcionan graves contundentes y detalles ricos. Personaliza tu experiencia de sonido con 22 ecualizadores preestablecidos, ajusta los controles a tu gusto y benefíciate de una autonomía total de hasta 30 horas con el estuche de carga rápida. Con llamadas optimizadas por IA y protección contra el agua IPX5, los R50i están listos para todo, y la correa de transporte incluida los convierte en un compañero siempre a mano.
Rebaja
Y lo mejor de todo es su precio, ya que estos auriculares inalámbricos costaban 39,99 euros, pero ahora tienen una rebaja del 50 por ciento, con lo que se quedan en 19,99 euros. Puedes conseguirlos haciendo clic AQUÍ.
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