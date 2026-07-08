Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente máquina de cubitos de hielo más barata del mercado: ideal para este verano

Con el calor lo que más apetece es una bebida bien fría, pues en Lidl tienen una potente máquina de cubitos de hielo que es la más barata del mercado, ideal para este verano. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de una máquina de cubitos de hielo de 105 vatios de la marca Silvercest, que es exclusiva de Lidl. Podrás hacer dos tamaños distintos de hielo y cuenta con un recipiente extraíble de 800 gramos para cubitos de hielo.

Esta máquina hace cubitos de hielo en pocos minutos, con lo que no es necesario preenfriar. Además, tiene un depósito de agua integrado de 2,1 litros con lo que no necesita conexión de agua.

Además, es fácil de usar gracias al panel de control de tacto suave y podrás hacer 9 cubitos de hielo grandes en aproximadamente 9 minutos, 9 cubitos de hielo pequeños en aproximadamente 7 minuntos y entre 11 y 12 kilos de hielo en 24 horas.

Máquina de cubitos de hielo. / Lidl

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo a la máquina de cubitos de hielo, lo mejor de todo es su precio, ya que puede ser tuya por solo 62,99 euros, puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.