Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera italiana más barata del mercado: por menos de 10 euros

Si eres muy cafetero, en Lidl tienen la cafetera italiana más barata del mercado con la que podrás preparar hasta nueve tazas. Cuesta menos de 10 euros, mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de una cafetera italiana de la marca Silvercrest, exclusiva de Lidl, con la que preparas un expreso fuerte y aromático. Tanto su cuerpo como el colador son de aluminio ligero.

Tanto el filtro como el colador y la junta son extraíbles; y tiene una capacidad útil de 330 mililítros y no es apta para inducción.

¿Y cómo se utiliza?

1. Llenar la base con agua hasta 1 centímetro por debajo de la válvula de seguridad.

2. Colocar el filtro y llenarlo con café molido (no presionar).

3. Enroscar firmemente la jarra en la base y cerrar la tapa.

4. Calentar el agua a fuego medio; el expreso listo fluirá a través del tubo ascendente hacia la jarra.

5. ¡A disfrutar!

Cafetera. / Lidl

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta cafetera italiana tan solo te costará 9,99 euros. Puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.