Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente plastificadora más barata del mercado: disponible por menos de 15 euros

Si eres de esas personas que necesitan plastificar todos los documentos, en Lidl venden la potente plastificadora que es la más barata del mercado, un práctico utensilio que está disponible por menos de 15 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de una plastificadora con la que podrás hacer laminado en caliente y en frío. Además, tiene un práctico recortador, corta un máximo de 3 hojas o 1 documento laminado.

También tiene botón para ajustar el grosor de la lámina y el laminado en frío, además de redondeador de esquinas extraíble. El grosor de laminado en caliente es de 80 o 125 micras, mientras que en en frío es un máximo de 200 micras

El tiiempo de calentamiento es corto, máximo 4 minutos y tiene indicador de estado LED y función ABS para desbloqueo de rodillos. Además, incluye 30 láminas para laminado en caliente: 10x A4, 10x A5, 10 fundas para tarjetas de visita.

Plastificadora. / Lidl

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Descuento

Pero volviendo a la plastificadora, tenía un precio de 19,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 30 por ciento, con lo que se queda en 13,99 euros. Puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.