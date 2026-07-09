Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente plastificadora más barata del mercado: disponible por menos de 15 euros

Un práctico utensilio

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente plastificadora más barata del mercado: disponible por menos de 15 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente plastificadora más barata del mercado: disponible por menos de 15 euros / Lidl

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Daniel Cid

Si eres de esas personas que necesitan plastificar todos los documentos, en Lidl venden la potente plastificadora que es la más barata del mercado, un práctico utensilio que está disponible por menos de 15 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de una plastificadora con la que podrás hacer laminado en caliente y en frío. Además, tiene un práctico recortador, corta un máximo de 3 hojas o 1 documento laminado.

También tiene botón para ajustar el grosor de la lámina y el laminado en frío, además de redondeador de esquinas extraíble. El grosor de laminado en caliente es de 80 o 125 micras, mientras que en en frío es un máximo de 200 micras

El tiiempo de calentamiento es corto, máximo 4 minutos y tiene indicador de estado LED y función ABS para desbloqueo de rodillos. Además, incluye 30 láminas para laminado en caliente: 10x A4, 10x A5, 10 fundas para tarjetas de visita.

Plastificadora.

Plastificadora. / Lidl

COMPRAR

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Noticias relacionadas y más

Descuento

Pero volviendo a la plastificadora, tenía un precio de 19,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 30 por ciento, con lo que se queda en 13,99 euros. Puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los drones salvaron a 'Covi': logran rescatar, tras siete horas de intensa búsqueda nocturna, a un perro que cayó a un acantilado en Ribadesella
  2. La DGT empieza a multar con 200 euros y retirada de seis puntos por usar el GPS del móvil: la Guardia Civil extrema la vigilancia este verano
  3. Cascada de reclamaciones en las oposiciones docentes: desborde de suspensos y calificaciones que no alcanzan el mínimo exigido para que compute la prueba
  4. Aparece un nido de ametralladora de la Guerra Civil en El Campón tras la limpieza de una senda por parte del Ayuntamiento de Oviedo
  5. Llega una nueva aerolínea 'low cost' a Asturias: operará la conexión a Londres que iba a dejar Vueling en octubre y dos más
  6. Luis García Montero, director del Instituto Cervantes: 'Lamento que algunas dinámicas de izquierdas caigan en la trampa del fanatismo ruidoso
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los potentes auriculares inalámbricos más baratos del mercado: están a la mitad de su precio
  8. Los ganaderos protegen el tramo más expuesto de la conducción que lleva agua a la majada de Amuesa, en el corazón de los Picos de Europa

Reconocen como víctima de "persecución política" a Josu Zabala, fallecido en 1976 por un disparo de la Guardia Civil

Reconocen como víctima de "persecución política" a Josu Zabala, fallecido en 1976 por un disparo de la Guardia Civil

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente aspiradora antiácaros portátil más barata del mercado: idea para llevártela de viaje

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente aspiradora antiácaros portátil más barata del mercado: idea para llevártela de viaje

El colegio de Sotrondio, convertido en parque acuático: la magia de unas fiestas que "prestan mucho"

El colegio de Sotrondio, convertido en parque acuático: la magia de unas fiestas que "prestan mucho"

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el llavero localizador inteligente que cambiará la vida de los consumidores: ideal para no volver a perder las llaves y encontrar rápidamente objetos de valor

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el llavero localizador inteligente que cambiará la vida de los consumidores: ideal para no volver a perder las llaves y encontrar rápidamente objetos de valor

Bueño arranca su ciclo de cine al aire libre con un homenaje a María Rubín y proyecciones hasta el próximo 7 de agosto

Bueño arranca su ciclo de cine al aire libre con un homenaje a María Rubín y proyecciones hasta el próximo 7 de agosto

La Dalia Negra y la dictadura argentina protagonizan el premio "Rodolfo Walsh" en la Semana Negra

La Dalia Negra y la dictadura argentina protagonizan el premio "Rodolfo Walsh" en la Semana Negra

El Ayuntamiento de Castrillón evita concretar una fecha de reapertura del Museo de Mina de la Arnao tras las quejas de Izquierda Unida: "Esperamos que sea pronto"

El Ayuntamiento de Castrillón evita concretar una fecha de reapertura del Museo de Mina de la Arnao tras las quejas de Izquierda Unida: "Esperamos que sea pronto"

La Amuravela de Oro celebra su XLVII edición con más de 200 asistentes confirmados, entre los que se encuentra un grupo de niños saharauis que pasan sus vacaciones en Asturias

La Amuravela de Oro celebra su XLVII edición con más de 200 asistentes confirmados, entre los que se encuentra un grupo de niños saharauis que pasan sus vacaciones en Asturias
Tracking Pixel Contents