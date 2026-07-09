Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica de montaña más barata del mercado: ideal para disfrutar del verano

Si quieres disfrutar del verano, en Lidl tienen la bicicleta eléctrica de montaña más barata del mercado, de gran potencia. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de la bicicleta eléctrica de montaña de 709 vatios de la marca Crivit, exclusiva de Lidl, que con su potente motor central Mivice „X700“ de 100 Nm ofrece una transmisión de potencia directa. La batería integrada, extraíble y de 709 Wh proporciona una potencia fiable y duradera en cada recorrido.

Con tres niveles de asistencia (ECO/TOUR/RACE) y una función Boost para una asistencia completa a corto plazo, dominarás cualquier ascenso.

El manejo intuitivo a través de la pantalla CRIVIT montada en el manillar hace que tu viaje sea aún más cómodo. Gracias a componentes de alta calidad como la horquilla de suspensión SR Suntour, los frenos de disco Shimano y los neumáticos Maxxis, esta bicicleta eléctrica de montaña es perfecta para rutas largas y senderos moderados.

Bicicleta. / Lidl

Tienes tres talllas a elegir, M, para una altura de 154-170cm (altura del marco 42cm); L, para una altura de 166-188cm (altura del marco 47cm) y XL, para una altura de 182-200cm (altura del marco 52cm).

La bicicleta cuenta con transmisión directa de potencia gracias al motor central Mivice „X700“ de 100 Nm, batería integrada, extraíble y de alto rendimiento de 709 Wh en el tubo inferior; y sensor de par para una transmisión de potencia intuitiva.

Tiene 3 niveles de asistencia (ECO/TOUR/RACE) para potencia adicional en cualquier situación de conducción y función Boost (máx. 20 seg.) para asistencia completa a corto plazo con ayuda de empuje. Su cambio de cadena es Shimano CUES U6000 de 10 velocidades y cuenta con pantalla CRIVIT en el manillar para cambiar intuitivamente entre los niveles de asistencia; no es necesario quitar las manos del manillar.

La pantalla LED CRIVIT muestra simultáneamente el nivel de la batería y el modo de asistencia y cuenta con horquilla de suspensión SR Suntour de alta calidad „XCM34 Boost“ con 120 mm de recorrido, soporte para bebidas o bolsas Fidlock „Bike Base“, frenos de disco Shimano hidráulicos de alta calidad con un diámetro de 180 mm, neumáticos Maxxis „Rekon“ – ideales para rutas largas y senderos moderados, y protección IPX5 contra el agua a chorro de toda la bicicleta.

También cuenta con un sillín deportivo y pedales de 3 rodamientos industriales con pines intercambiables. Además, viene premontado al 93%: ¡Montar la rueda delantera, enderezar el manillar, atornillar los pedales, ajustar la altura del sillín y listo!

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta bicicleta tan solo te costará 1.399,99 euros. Puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.