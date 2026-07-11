Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente cafetera espresso más barata del mercado: disponible por menos de 70 euros

Si te gusta el café, en Lidl tienen la potente cafetera espresso más barata del mercado, una oportunidad única, que está disponible por menos de 79 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de una cafetera espresso e 1.350 vatios que tiene sistema de portafiltro y una potente presión de la bomba de 19 bares para una crema perfecta y un desarrollo ideal del aroma.

Cuenta con 2 filtros, para 1 ó 2 tazas; y boquilla de vapor 2 en 1 que permite la salida de agua caliente y tiene espumador de leche; además, cuenta con un depósito de agua extraíble de un litro y bandeja de goteo extraíble con indicador de nivel de agua y rejilla de goteo extraíble.

Tiene desconexión automática después de aproximadamente 30 minutos y ajuste de temperatura de 3 niveles para el espresso, además cuenta con prensador con base de acero inoxidable.

Cafetera. / Lidl

Lidl ha revolucionado el sector de la gran distribución en Europa gracias a una fórmula que combina ahorro y calidad de forma magistral. Esta multinacional de origen alemán ha perfeccionado el modelo de hard discount, apostando fuertemente por sus marcas blancas y una gestión logística impecable que minimiza costes directos para traspasar ese beneficio al consumidor final.

Su oferta va mucho más allá de la cesta de la compra convencional. Si bien es reconocida por la frescura y reposición constante de sus secciones de frutería y panadería, el verdadero factor diferenciador de Lidl son sus dinámicas campañas comerciales. A través de sus populares semanas temáticas internacionales y los pasillos dedicados al "Bazar" —donde conviven desde pequeños electrodomésticos hasta ropa y herramientas—, la cadena consigue generar un efecto sorpresa que engancha a sus clientes.

En los últimos años, la compañía también ha priorizado la sostenibilidad y el arraigo local. Su estrategia actual pasa por potenciar las alianzas con productores nacionales, expandir su línea de artículos bio y optimizar sus envases para reducir el impacto medioambiental. Con una fuerte digitalización orientada al ahorro personalizado, Lidl se posiciona hoy como un referente de consumo eficiente y responsable.

Más barata

Pero volviendo a la cafetera espresso, tenía un precio de 74,99 euros, pero ahora está más barata aún, por solo 69,99 euros. Puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.