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Adiós a los azulejos de toda la vida: la nueva moda para cubrir suelos y paredes que es más económica que las clásicas baldosas y que está arrasando este 2026

Una de sus principales ventajas es que no tiene juntas, por lo que su limpieza es más fácil y da un efecto más moderno y minimalista

Azulejos como nuevos en tan sólo unas horas

Azulejos como nuevos en tan sólo unas horas / Getty Images

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Alejandra Carreño

El azulejo de toda la vida ya es historia. Tanto para cubrir suelos como paredes. Cada vez se utiliza menos en sustitución de materiales más modernos, minimalistas y, lo que más importa en estos tiempos, económicos. Es el caso del microcemento, aplicable para suelos y paredes, que emplean muchos diseñadores de interiores incluso para casas de famosos.

Pero, ¿qué es el microcemento? Es un revestimiento compuesto de cementos, resinas sintéticas, aditivos y pigmentos minerales. Su aplicación es continua, por lo que no hay juntas, como en el caso de las baldosas cerámicas o el clásico parqué. Todo el suelo es uno, de forma que el efecto es más limpio y minimalista. Además, ofrece una gran gama de acabados y colores diferentes, pudiendo elegir el que mejor se adapte al estilo de la vivienda.

Su aplicación puede personalizarse según las preferencias del cliente, permitiendo acabados mates, satinados o brillantes, con la posibilidad de imitar otros materiales como mármol o piedra. Esto proporciona un acabado visualmente atractivo y flexible para adaptarse a múltiples estilos de diseño.

Un suelo con microcemento

Un suelo con microcemento / LNE

Más fácil de limpiar

Por si fuera poco y al no tener juntas, su mantenimiento es sencillo. Solo se necesitan productos de limpieza que no sean agresivos. El microcemento es altamente resistente al tránsito, los golpes y las abrasiones, de ahí que sea cada vez más utilizado en establecimientos comerciales. También cuenta con propiedades antideslizantes, convirtiéndolo en una opción segura para áreas húmedas como baños o cocinas.

Más barato

Según las empresa Topciment, especializados en microcemento, este material es además más económico que las clásicas baldosas y los azulejos. "En muchos casos sí, porque el microcemento se aplica sobre el pavimento o alicatado existente y evita la demolición y el desescombro. Ese ahorro en obra compensa buena parte de su precio por m²", detallan.

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De forma orientativa, el microcemento aplicado "se mueve entre 80 y 130 €/m², con el rango más habitual en torno a 100-120 €/m². Las superficies grandes pueden bajar de 80 €/m² y los proyectos más exigentes superar los 130 €/m²".

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