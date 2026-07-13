Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la smart TV de 43 pulgadas más barata del mercado: con sistema 4K OLED de alta resolución

Si estás pensando en cambiar tu televisión, en Lidl tienen la Smart TV de 43 pulgadas de la marca Philips más barata del mercado. Tiene sistema 4K OLED de alta resolución y un megadescuento. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de la Smart TV 43PUS7800/12 de 43 pulgadas (108 centímetros) de Philips que goza de un dDiseño europeo con concepto sostenible, siendo un diseño moderno y expresivo.

Esta televisión tiene una alta relación calidad-precio; y un sistema inteligente, delgado y conectado. Utiliza tecnología de puntos cuánticos (QLED), brillo de color y fuerte contraste.

Además, ofrece una riqueza de detalles con precisión de píxel y una experiencia televisiva vívida gracias a la calidad de color de puntos cuánticos. También ofrece conectividad para consolas de videojuegos, vocal boost para voces claramente comprensibles y una conexión perfecta con redes domésticas inteligentes.

En su interior tiene el sistema operativo Titan OS para una navegación y contenidos sencillos, además de contar con experiencia de sonido de cine para el hogar, soporte para Dolby Atmos y DTS:X; y HDR10+ para colores y contrastes mejorados.

Televisión. / Lidl

Más allá de sus precios bajos, el verdadero motor del éxito de Lidl es su revolución logística y operativa. La cadena alemana ha perfeccionado un sistema donde nada se deja al azar: desde el diseño de sus tiendas hasta la exposición de los productos en sus cajas originales, cada detalle está pensado para maximizar la velocidad y reducir los costes de manipulación.

Un pilar fundamental en su estrategia actual es la sostenibilidad y la innovación digital. Lidl ha dejado atrás la vieja imagen de supermercado de descuento sobrio para convertirse en un referente eco-responsable. Esto se refleja en su firme reducción de plásticos, el uso de energías renovables en sus centros y una apuesta decidida por productos orgánicos y de proximidad, respondiendo a las exigencias del consumidor consciente.

Por otro lado, su aplicación móvil Lidl Plus ha transformado la fidelización de clientes. Mediante cupones personalizados, rascas digitales y beneficios exclusivos, la marca ha sabido digitalizar la experiencia de compra, creando una comunidad activa que planifica sus visitas en función de las ofertas semanales. Así, Lidl demuestra que la eficiencia operativa y la tecnología pueden ir de la mano para liderar el comercio del futuro.

Megadescuento

Pero volviendo a la Smart TV, antes tenía un precio de 549 euros, pero ahora tiene un megadescuento del 41 por ciento, con lo que se queda en 319,99 euros. Puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.