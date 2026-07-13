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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cochón hinchable más cómodo y barato del mercado: ideal para el camping

Está recomendado por el 93 por ciento de los clientes del supermercado

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cochón hinchable más cómodo y barato del mercado: ideal para el camping

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cochón hinchable más cómodo y barato del mercado: ideal para el camping / Lidl

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Daniel Cid

Estamos en verano y llegan las salidas de acampada, pues en Lidl tienen el colchón hinchable más cómodo y barato del mercado, ideal para el camping y que está recomendado por el 93 por ciento de los clientes. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del colchón hinchable de camping para 2 personas de la marca Crivit, exclusiva de Lidl, que es ideal para uso en interiores y exteriores. Tiene una superficie de reposo cómoda y flocada; y está fabricado en PVC resistente.

Tiene una construcción robusta Coil-Beam y lleva una válvula Boston. Además, aguanta un peso de hasta 300 kilos y viene con parches de reparación autoadhesivos.

Colchón hinchable.

Colchón hinchable. / Lidl

COMPRAR

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Precio

Pero volviendo al colchón hinchable, lo mejor de todo es su precio, ya que antes costaba 14,99 euros, y ahora está más barato aún, quedándose en solo 13,99 euros. Puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.

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