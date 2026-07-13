Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente microondas con detalles en madera más barato del mercado: disponible por menos de 50 euros

Si necesitas renovar tu microondas, en Lidl tienen el potente microondas con detalles en madera que es el más barato del mercado. Está disponible por menos de 50 euros y ha sido recomendado por el 98 por ciento de los clientes. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata del microondas de color beige de la marca Silvercrest, exclusiva de Lidl, que tiene una capacidad de 17 litros. Con este microondas podrás calentar y descongelar; y permite un manejo intuitivo mediante mando giratorio para ajustar el tiempo y la potencia.

Además, lleva elementos decorativos de madera, lo que le da un toque muy especial.

Microondas. / Lidl

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Más barato

Pero volviendo al microondas, antes tenía un precio de 52,99 euros, pero ahora está todavía más barato y solo cuesta 49,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.