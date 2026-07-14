Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el sérum capilar de miel más barato del mercado: ideal para las puntas secas y abiertas

Si quieres reparar, fortalecer e hidratar tu cabello, en Action tienen el sérum capilar de miel más barato del mercado, que es ideal para las puntas secas y abiertas. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguirlo.

Se trata del sérum capilar de miel de The Beauty Dept. en un formato de 50 mililítros que, tal y como muestran en Action, repara, fortalece e hidrata; siendo ideal para cabello dañado.

Sérum. / Action

Está enriquecido con miel nutritiva y hace que el cabello luzca más sedoso. Este sérum es ideal para las puntas secas y abiertas del cabello; las nutre intensamente para que tu melena vuelva a estar suave y sana.

Descuento

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este sérum tenía un precio de 2,22 euros, pero ahora tiene un descuento del 12 por ciento, con lo que se queda en 1,95 euros