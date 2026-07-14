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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica más barata del mercado: tiene una autonomía de hasta 70 kilómetros

Es ideal para moverse por la ciudad

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica más barata del mercado: tiene una autonomía de hasta 70 kilómetros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica más barata del mercado: tiene una autonomía de hasta 70 kilómetros / Lidl

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Daniel Cid

Si quieres un modelo más sostenible de transporte, en Lidl tienen la bicicleta eléctrica más barata del mercado, con una autonomía de hasta 70 kilómetros, es ideal para moverse por la ciudad. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de una bicicleta eléctrica Classic de la marca Crivit que es exclusiva de Lidl, con la que superarás todas las aventuras del día a día: ya sea de camino al trabajo, de compras o a una cita con amigos. Equipada con componentes de marca de alta calidad y un diseño clásico, la bicicleta eléctrica CRIVIT Classic llamará la atención allá donde vayas.

Bicicleta.

Bicicleta. / Lidl

La potente batería se encuentra en la tija del sillín y se puede extraer fácilmente para cargarla. Además, la bicicleta eléctrica está equipada con un sensor de velocidad. El motor de buje trasero integrado, con hasta 40 Nm, es una auténtica potencia. Tres niveles de asistencia al pedaleo garantizan una experiencia de conducción perfecta: ECO, TOUR y RACE. Además, la función Boost proporciona brevemente (máx. 20 segundos) toda la potencia en cualquier situación de conducción. Puedes cambiar entre los niveles de asistencia a través de la pantalla CRIVIT en el manillar, sin necesidad de quitar las manos del manillar.

Con luces, portabultos integrado, timbre y guardabarros, y un peso total de tan solo aproximadamente 24 kilos, estarás perfectamente equipado para cualquier viaje.

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Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta bicicleta eléctrica solo cuesta 764,99 euros, puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.

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