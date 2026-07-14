Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente cepillo dental eléctrico más barato del mercado: limpieza eficaz de los dientes y cuidado suave de las encías

Si quieres una limpieza eficaz de los dientes y cuidado suave de las encías, en Lidl tienen el potente cepillo dental eléctrico más barato del mercado, recomendado por el 82 por ciento de los clientes. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Con este cepillo eléctrico de la marca Cien Beauty, exclusiva de Lidl, conseguirás una eliminación profunda de la placa gracias al sistema de oscilación de alta velocidad. Además, tiene un temporizador de 2 minutos con intervalo de 30 segundos para la limpieza uniforme de los 4 cuadrantes de la mandíbula.

El cepillo incluye una práctica tapa protectora para el cabezal, ideal para viajes; e incluye un cabezal con código de color con filamentos de alta calidad y redondeados de nailon DuPont™-Tynex®I y filamentos indicadores verdes (indican cuándo es necesario el cambio). Además, es compatible con los cabezales de Oral-B, Cien BEAUTY/Cien MEN Beauty y nevadentII; y funciona con con pilas, 2 pilas AA (LR6).

Asimimso, parpadea en rojo cuando la batería está baja; y los cabezales de repuesto y otras piezas de recambio se pueden pedir permanentemente en línea.

Cepillo dental / Lidl

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Descuento

Pero volviendo al cepillo dental eléctrico, tenía un precio de 8,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 22 por ciento, con lo que se queda en 6,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.