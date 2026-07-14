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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente exprimidor más barato del mercado: ideal para preparar zumos de frutas frescas

Para una extracción óptima del zumo

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente exprimidor más barato del mercado: ideal para preparar zumos de frutas frescas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente exprimidor más barato del mercado: ideal para preparar zumos de frutas frescas / Lidl

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Daniel Cid

Si quieres preparar unos zumos de frutas frescos, en Lidl tienen el potente exprimidor más barato del mercado, para una extracción óptima del zumo. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata de un exprimidor eléctrico de 25 vatios que tiene giro a izquierda y derecha para una extracción óptima del zumo. Cuenta con 2 conos de prensado para diferentes tamaños de fruta (por ejemplo, naranjas, pomelos o limones); y es de fácil inicio y parada presionando el cono de prensado.

El accesorio de tamiz tiene regulador para un contenido de pulpa ajustable y para recoger las semillas, además de recipiente de zumo extraíble; y es de fácil limpieza, ya que todas las piezas extraíbles son aptas para lavavajillas.

Exprimidor.

Exprimidor. / Lidl

COMPRAR

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Descuento

Pero volviendo al exprimidor, su precio era de 8,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 11 por ciento, con lo que se queda en 7,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.

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