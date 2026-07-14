Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente batidora de vaso más barata del mercado: está a la mitad de su precio

Si estás pensando en renovar tu batidora, en Lidl tienen la potente batidora de vaso más barata del mercado. Está a la mitad de su precio con lo que es una oportunidad que no puedes dejar escapar. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de la batidora de vaso, 3 en 1 Kenwood de 650 vatios con acabado blanco de alto brillo. Tiene 3 velocidades de mezcla, función de pulso y molinillo múltiple. Además, su vaso de plástico es de 2 litros y cuenta con cuchillas de acero inoxidable desmontables.

También tiene la función de picar hielo y sus piezas son aptas para lavavajillas.

Batidora de vaso. / Lidl

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Descuento

Pero volviendo a la batidora de vaso 3 en 1, su precio original era de 74,90 euros, pero ahora tiene un descuento del 50 por ciento, con lo que se queda en 36,99 euros, puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.