La razón por la que cada vez más gente está metiendo un estropajo en la lavadora

Si compartes tu vida con compañeros de cuatro patas, has llegado al lugar adecuado. Estos fieles amigos aportan mucho amor y alegría, pero a menudo dejan nuestra ropa cubierta de pelos. A pesar de lavarla con regularidad, hay una forma sencilla y barata de deshacerse de este pelo de forma eficaz. ¡Descubre el truco de la esponja en la lavadora!

Un truco poco conocido: la esponja de la lavadora

Vivir con mascotas suele significar aceptar que la ropa esté constantemente cubierta de pelos. Un simple lavado a máquina no suele bastar para eliminarlo por completo. Sin embargo, algunos trucos en el lavado pueden hacer maravillas.

El vinagre blanco es un método habitual para eliminar el pelo en el lavado. Añade unos 120 mililitros de vinagre a la bandeja del suavizante e inicia el ciclo de lavado. El vinagre ayudará a eliminar los pelos de la ropa.

También puede utilizar bolas de lavado o toallitas húmedas durante el lavado, que son soluciones conocidas y eficaces. Sin embargo, un truco aún más eficaz y poco conocido es utilizar un simple paño de cocina.

Para utilizar este truco, introduce una esponja en el tambor de la lavadora. Durante el lavado, la esponja actuará como un imán, atrayendo los pelos hacia su lado verde. El resultado final será impresionante, con todos los pelos de tus amigos de cuatro patas visiblemente eliminados de tu ropa.

Utilizar este método es increíblemente fácil y accesible para todo el mundo. Sin embargo, no olvides la importancia de centrifugar suavemente para evitar sorpresas desagradables, sea cual sea el método que elijas.

Por el momento, sólo puedo recomendarte el método de la esponja para platos. Su eficacia marcará realmente la diferencia con respecto a otros métodos. ¡Disfruta de una limpieza sin complicaciones y de un armario libre de pelos indeseados!

Jersey y chaqueta de lana en la lavadora:

Uno de los mayores problemas a la hora de lavar la ropa es evitar que los jerseys se apelmacen. Esas molestas pelusas suelen formarse bajo las axilas o en los puños. El material del que están hechos los jerseys suele influir mucho, pero ni siquiera los jerseys de calidad se salvan siempre.

El miedo a estropearlos nos convence a menudo para confiarlos a la lavandería, gastando bastante dinero. En realidad, con el lavado adecuado y siguiendo unas pequeñas precauciones, se pueden lavar sin problemas en la lavadora. Por supuesto, si el jersey en cuestión es sintético, resignémonos a eliminar los distintos puntos a mano. Pero no culpemos a la lavadora ni al centrifugado, porque todo es cuestión de calidad.

Una de las primeras cosas que hay que hacer a la hora de lavar es comprobar la etiqueta. En general, la temperatura máxima de lavado de los jerseys es siempre de 30°. Nosotros utilizamos la función de lavado a mano de la lavadora, adecuada para estas prendas delicadas. Un detergente especial para lana sería la mejor solución. Otra posibilidad es utilizar un detergente suave que ya tengamos en casa. Mejor aún si es en polvo porque esta fórmula parece ser más eficaz a bajas temperaturas. Aunque ha caído un poco en el olvido, el detergente en polvo es ideal para una colada impecable e higiénica.

Antes de meter los jerséis en la lavadora, démosles la vuelta para conservar el exterior. Coloca dos o tres jerséis, no más, en una red de lavandería o funda de almohada. Este paso protegerá el tejido durante el centrifugado.

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No excluimos el centrifugado porque el jersey quedará demasiado cargado de agua. Esto podría dañar el tejido durante el proceso de secado, rasgándolo. Mejor terminamos el lavado y lo hacemos después a una velocidad bastante baja, pero no demasiado.