Expertos en aire acondicionado y arquitectos coinciden: "No apuntes el ventilador hacia las personas, ponlo junto a la ventana para renovar el aire de la habitación"

Cuando llega el calor, muchas personas colocan el ventilador frente al sofá o apuntando directamente hacia la cama. Sin embargo, los especialistas en climatización y los arquitectos coinciden en que esa no es la forma más eficaz de utilizarlo.

La razón es sencilla: un ventilador no reduce la temperatura del aire. Su función consiste en moverlo. Si se utiliza correctamente, puede expulsar el aire caliente acumulado en la habitación y favorecer la entrada de aire más fresco desde el exterior, renovando el ambiente de la estancia.

El mejor sitio para colocar el ventilador

Jon Gilbersten, técnico en climatización estadounidense, explica que la ubicación del ventilador puede cambiar por completo su eficacia. "Coloca el ventilador cerca de una ventana o de una puerta abierta, donde pueda introducir aire más fresco o expulsar el aire caliente. Eso cambia el aire de la habitación y realmente hace que el espacio esté más fresco”, explica.

Gilbertsen añade que la orientación debe depender de la temperatura exterior: "Si fuera hace más fresco, orienta el ventilador hacia el interior. Si el exterior está más caliente que la habitación, oriéntalo hacia fuera."

Según el experto, muchas personas creen que el ventilador debe apuntar directamente al cuerpo durante todo el tiempo, cuando en realidad eso solo aumenta momentáneamente la sensación térmica. "Lo único que consigues es mover el mismo aire caliente alrededor de tu cuerpo."

Los arquitectos llevan décadas aprovechando este principio

Este sistema coincide con uno de los fundamentos de la arquitectura bioclimática: la ventilación cruzada, que consiste en crear una corriente natural entre dos aberturas situadas en lados opuestos de la vivienda para que el aire atraviese el espacio y renueve continuamente el ambiente.

Este principio permite aprovechar las diferencias de presión y la dirección del viento para refrescar el interior sin recurrir al aire acondicionado. Cuando el ventilador se coloca junto a una ventana expulsando el aire caliente, acelera precisamente ese fenómeno físico.

Dos ventiladores funcionan mucho mejor que uno

Los técnicos recomiendan utilizar dos ventiladores cuando sea posible. "Para conseguir el máximo enfriamiento, crea ventilación cruzada colocando ventiladores de entrada en el lado más fresco de la vivienda y ventiladores de extracción en el lado más cálido.

Esto ayuda a introducir aire fresco y expulsar el aire caliente, creando un recorrido del aire por toda la vivienda. En viviendas de varias plantas, se recomienda además colocar un ventilador expulsando aire por una ventana del piso superior.

Esto crea un efecto de vacío que introduce aire más fresco por las ventanas inferiores y ayuda a evacuar el aire caliente que asciende naturalmente.

El mejor momento para utilizar esta estrategia

Los expertos coinciden en que este método funciona especialmente bien durante la noche, al amanecer o siempre que la temperatura exterior sea inferior a la del interior. Durante las horas de máximo calor es preferible mantener las ventanas cerradas y protegidas del sol, para evitar que entre aire caliente, y aprovechar el ventilador cuando el ambiente exterior se haya enfriado.

La conclusión de los expertos

Aunque pueda parecer un detalle sin importancia, la posición del ventilador determina en gran parte su eficacia. Técnicos de climatización y arquitectos especializados en ventilación natural coinciden en una misma idea: el ventilador debe utilizarse para renovar el aire de la habitación, no únicamente para dirigir una corriente hacia las personas.

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Aprovechar la ventilación cruzada y colocar el ventilador estratégicamente junto a una ventana puede mejorar notablemente el confort térmico sin aumentar el consumo energético.

Fuente: El Periódico de Aragón