Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la freidora de aire de gran capacidad que es la más barata del mercado: disponible por menos de 40 euros

Si estás pensando en retirar a tu antigua freidora de aire, en Lidl tienen la freidora de aire de gran capacidad que es la más barata del mercado. Con ella, además de freír podrás asar, hornear y cocer; y cuesta menos de 40 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de la freidora de aire de Silvescrest, marca exclusiva de Lidl, con una capacidad de 6,7 litros y una potencia de 2.150 vatios. Con ella podrás freír sin usar aceite ni grasa adicionales y ofrece un manejo sencillo mediante regulador giratorio.

Tiene 7 programas preconfigurados para una selección rápida: Reheat, Dehydrate, Roast, Bake, Prove, Air Fry, Ultra Crisp; y su ajuste de temperatura va de 40 a 240 °C.

Tanto el cajón para freír como el salvamantelesI tienen revestimiento antiadherente de alta calidad de la casa ILAG®, un sistema muy bueno con la mejor protección contra la corrosión. Además, incluye manual de instrucciones y libro de recetas.

Freidora de aire. / Lidl

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un sim

Más barata

Pero volviendo a la freidora de aire, su precio original era de 42,99 euros, pero ahora está más barata y solo cuesta 39,99 euros, puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.