Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla a presión más barata del mercado: ideal para los estofados

Si te gusta cocinar, en Lidl tienen la olla a presión más barata del mercado, que es ideal para los estofados y cuenta con una capacidad de seis litros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.

Se trata de una olla a presión de la marca Tefal con la que podrás realizar los más diversos tipos de preparaciones, cocinar, cocer al vapor, dorar y estofar. Tiene inserto de vapor y permite la cocción de bajo consumo energético con una óptima conservación de los nutrientes.

Esta olla tiene un sistema de seguridad Secure 5 (patentado) y regulador de cocción de 2 niveles. Por un lado, nivel intensivo (117 °C, por ejemplo, para carne y pescado). Y por el otro, nivel suave (112 °C, por ejemplo, para verduras, arroz, patatas). También cuenta con cesta con trípode y es apta para lavavajillas, excepto la tapa y el anillo de sellado.

Tiene una base encapsulada de inducción fuerte y duradera para una distribución del calor perfecta y uniforme y una estabilidad óptima; y es apta para todo tipo de cocinas, incluida la inducción. Además, cuenta con un mango largo para una apertura/cierre cómodo; y un sistema de cierre automático, el mango encaja audiblemente cuando está correctamente cerrado. También tiene un mango corto para un transporte seguro.

Olla a presión. / Lidl

Lidl ha revolucionado el sector de la gran distribución en Europa gracias a una fórmula que combina ahorro y calidad de forma magistral. Esta multinacional de origen alemán ha perfeccionado el modelo de hard discount, apostando fuertemente por sus marcas blancas y una gestión logística impecable que minimiza costes directos para traspasar ese beneficio al consumidor final.

Su oferta va mucho más allá de la cesta de la compra convencional. Si bien es reconocida por la frescura y reposición constante de sus secciones de frutería y panadería, el verdadero factor diferenciador de Lidl son sus dinámicas campañas comerciales. A través de sus populares semanas temáticas internacionales y los pasillos dedicados al "Bazar" —donde conviven desde pequeños electrodomésticos hasta ropa y herramientas—, la cadena consigue generar un efecto sorpresa que engancha a sus clientes.

En los últimos años, la compañía también ha priorizado la sostenibilidad y el arraigo local. Su estrategia actual pasa por potenciar las alianzas con productores nacionales, expandir su línea de artículos bio y optimizar sus envases para reducir el impacto medioambiental. Con una fuerte digitalización orientada al ahorro personalizado, Lidl se posiciona hoy como un referente de consumo eficiente y responsable.

Gran descuento

Pero volviendo a la olla a presión, tenía un precio de 129,99 euros, pero ahora tiene un gran descuento del 65 por ciento, con lo que se queda en 44,99 euros, todo un chollo. Puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.