Santiago Carpintero, albañil: “En mi oficio se gana bien, pero la mayoría prefiere trabajar en una oficina con comodidades”

Mientras que el mercado laboral se encuentra en mitad de una fase de transformación, cada vez más empleos de oficina o vinculados a la tecnología toman importancia. Frente a ello, sectores como la construcción, fontanería o la carpintería se ven afectados por

una falta de relevo generacional

.

Aún así, todavía existen algunos jóvenes que deciden adentrarse en las profesionales más manuales. Un ejemplo de ello es Santiago Carpintero, conocido como '

El Albañil de TikTok

', que a sus 22 años muestra el día a día en el sector de la construcción.

Una vocación heredada de su padre

"El día de mañana vamos a estar solos y se va a ganar mucho dinero en la construcción", afirma el trabajador, animando a los más jóvenes a un sector cada vez más rentable. "En mi oficio se gana bien, pero la mayoría prefiere trabajar en una oficina con comodidades", admite.

En su caso, esta vocación le viene desde pequeño, cuando acompañaba a su padre, también albañil. De esta forma, unos años después, la albañilería se acabaría volviendo su profesión, donde se dedica a la

construcción y reformas

.

Una profesión con salarios altos y falta de mano de obra

Ahora bien, si hablamos de los principales retos del sector, Carpintero lo tiene claro: el problema no sería tanto la falta de trabajo, sino la ausencia de relevo generacional. Según su perspectiva, cada vez menos jóvenes están dispuestos a introducirse en actividades que exigen esfuerzo físico y aprendizaje constante.

Por otro lado, en cuanto al futuro, asegura que en dos décadas se podría producir

una gran escasez de trabajadores especializados en la construcción

. Por ello, a pesar de los salarios competitivos de muchos profesionales, no todos recurren a esta alternativa laboral.

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"No sé quién va a seguir construyendo las casas. Siempre hará falta gente que las construya con sus propias manos", asegura el albañil cuando analiza el futuro del sector en España, destacando la importancia de estos profesionales.

Fuente: El Periódico