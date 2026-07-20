Con el calor que hace estos días es normal que nos duchemos varis veces al día para refrescarnos y, también porqué sudamos más. Por ello, debemos tirar más aun de nuestras toallas de baño. Si quieres renovarla o conseguir toallas extra, debes correr cuanto antes a Lidl.

Y es que la conocida cadena de supermercados cuenta con un completo juego en diferentes colores y, lo mejor, a un precio espectacular

¿Qué ofrece?

La toalla de ducha de rizo, 70 x 140 cm de Livarno que ofrece Lidl es de puro algodón y suave y voluminosa. Uno de los detalles que enamora de este producto es que es fácil de cuidar, así como especialmente absorbente y resistente.

Su material es 100 por cien algodón y cuentan con un estampado a rayas. Está disponible en diferentes colores: azul, verde, azul claro, rosa, arena, blanco/amarillo, blanco/negro.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de 7 toallas de ducha más barato del mercado: por 4,49 euros y en varios colores / LIDL

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo al juego de toallas, la puedes conseguir en Lidl por solo 4,49 euros haciendo clic AQUÍ.