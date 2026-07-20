Durante las vacaciones cuidamos más nuestro aspecto para aprovechar de las fiestas y los eventos. Si quieres estar estupenda en cada momento y allí donde estés, debes correr a Lidl para conseguir la plancha de pelo con secador 465 W.

Un aparato que puedes llevar en la maleta sin que apenas te ocupe espacio y que te dejará el pelo como si acabases de salir de una peluquería.

¿Qué ofrece?

Cuenta con placas calefactoras recubiertas de cerámica y queratina y un cable giratorio 360° con lazo para colgar. Tiene, además, indicador LED para el ajuste de temperatura, cuya máxima es de 210 grados.

Uno de los detalles que enamora de este producto es su función iónica para resultados de peinado óptimos. Revestimiento de cerámica-queratina para un uso suave con el cabello y 3 modos seleccionables: plancha de pelo, secador de pelo y plancha + secador de pelo.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la lancha de pelo con secador más barata del mercado: con placas calefactoras recubiertas de cerámica y queratina / LIDL

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Precio

Pero volviendo a la plancha de pelo con secador 465 W, la puedes encontrar por tan solo 42,99 euros haciendo clic AQUÍ.