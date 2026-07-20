Durante los meses de verano nuestro jardín o terraza se ha convertido en el epicentro de nuestro hogar. Y es que este lugar es perfecto para descansar , disfrutar de un rato agradable con amigos, en familia o jugar con los nuestro.

Por ello, si quieres tenerlo perfecto, debes correr a Lidl para conseguir el Kärcher aspirador en húmedo y seco 1000 W que acaba de bajar drásticamente su precio.

¿Qué ofrece?

La aspiradora húmeda/seca compacta de nivel básico »KWD 2 V-12/4/18« convence a sus usuarios con un recipiente de plástico de 12 l, un cable de 4 m, una manguera de aspiración de 1,8 m y una función de soplado.

Tiene resultados de limpieza óptimos para suciedad seca, húmeda, fina y gruesa y cuenta con boquilla para suelo con clips, filtro de espuma y bolsa filtrante de vellón. Con robusto recipiente de plástico de 12 litros y un cable de 4 metros y una manguera de aspiración de 1,8 m de largo con mango recto.

Además, cuenta con práctica función de soplado y superficie de apoyo en la cabeza del aparato para herramientas y piezas pequeñas como tornillos y clavos .Los tubos y las boquillas para suelo se pueden aparcar de forma rápida y cómoda en la posición de aparcamiento prevista en el parachoques.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente aspirador en húmedo y seco más barato del mercado: boquilla para suelo con clips, filtro de espuma y bolsa filtrante de vellón / LIDL

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

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Precio

Pero volviendo a la Kärcher aspirador en húmedo y seco 1000 W, lo puedes conseguir ahora en Lidl por tan solo 52,99 euros haciendo clic AQUÍ, después del descuento que tiene en estos momentos.