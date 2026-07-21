Con la llegada del verano pasamos más tiempo en casa, o en el apartamento que hemos alquilado. Por ello, la limpieza se convierte en algo fundamental en nuestro tiempo libre. Sobre todo en sitios de playa, donde la humedad o las condiciones del salitre dejan nuestros cristales más tupidos.

Así que corre cuanto antes a Action para conseguir el limpiaparabrisas inalámbrico Beldray que facilitará esta tarea por ti.

¿Qué ofrece?

Se trata de un aliado que limpia tus cristales sin dejar marca. Es compacta y ligera y dura hasta 30 minutos con una sola carga.

Limpia tus cristales y espejos en un abrir y cerrar de ojos con este limpiacristales inalámbrico. Sin ralladuras, sin complicaciones, solo un cristal radiante. Ligero, compacto y muy práctico de usar. ¡Carga, limpia y listo para comenzar de nuevo!

Se vende en un color dorado y es perfecta para vidrio, por lo que tus ventanas quedarán como recién instaladas.

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el potente limpiaventanas inalámbrico más barato del mercado: limpia tus cristales por ti / 77

Action es una cadena de tiendas de descuento de productos no alimentarios con un rápido crecimiento en Europa⁠. Estamos orgullosos de ofrecer productos cotidianos buenos y sorprendentes a precios muy reducidos⁠. Compramos al por mayor, de manera que podemos ofrecer nuestras propias marcas y productos de marcas reconocidas a precios más bajos⁠. En nuestras tiendas encontrarás todo lo necesario para el día a día y los productos más sorprendentes y fabulosos, desde regalos hasta toallas de mano y desde ropa interior hasta juegos de cazuelas y sartenes y artículos de manualidades⁠. Por tanto, Action está aquí para todo el mundo, tanto si tienes un bajo presupuesto como si simplemente te gusta pagar el precio más bajo por tus productos cotidianos⁠.

Y es que en Action, encontrarás una gama siempre sorprendente al precio más bajo⁠. Tenemos para ti unos 6000 productos a precios muy bajos y de gran calidad⁠. Una gama bien pensada y sorprendente que te hará feliz cada día⁠. Dos tercios de nuestra gama cambian constantemente y cada semana encontrarás 150 productos nuevos en nuestras tiendas⁠. Y una cosa es cierta: todos nuestros productos son buenos y baratos⁠. ¡Incluso tenemos 1500 productos por menos de un euro⁠!

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Precio

Pero volviendo al limpiaparabrisas inalámbrico Beldray que deja tus cristales como nuevos por ti, lo puedes conseguir en Action por tan solo 19,95 euros.