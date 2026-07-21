Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla de aluminio fundido de restaurante más barata del mercado: capacidad de hasta 2 litros

Perfecta para una cocina saludable y baja en grasas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla de aluminio fundido de restaurante más barata del mercado: capacidad de hasta 2 litros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla de aluminio fundido de restaurante más barata del mercado: capacidad de hasta 2 litros

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Daniel Cid

Las vacaciones es momento de descanso, pero también de sacar al chef que llevamos dentro. Por ello, si quieres sorprender a los tuyos con deliciosos platos, necesitas lo mejor.

Así que corre a Lidl para conseguir la olla de aluminio fundido 20 cm de 2 litros que ofrece la marca Silvercrest a un precio espectacular.

¿Qué ofrece?

Se trata de un producto ideal para una cocina saludable y baja en grasas. Los revestimientos Maximizing Green no contienen tecnología GenX y se fabrican sin sustancias nocivas. Producción que ahorra recursos, con condiciones de trabajo mejoradas y libres de sustancias nocivas durante la fabricación.

Con revestimiento antiadherente de la casa ILAG® que es muy resistente y duradero y también resistente a los arañazos y a la abrasión. Cuenta con asas con fundas de silicona extraíbles, por lo que no correrás el peligro de quemarte una vez que la retires del fuego, así como una tapa de cristal con borde de silicona y marca de vertido.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla de aluminio fundido de restaurante más barata del mercado: capacidad de hasta 2 litros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla de aluminio fundido de restaurante más barata del mercado: capacidad de hasta 2 litros / LIDL

COMPRAR

Lidl es una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, conocida por su modelo de descuento duro (hard discount) que combina alta calidad con precios muy competitivos. Nacida en Alemania en la década de 1970, la marca se ha expandido de forma masiva, ganándose la confianza de millones de clientes gracias a una estrategia clara: optimizar costes para ofrecer el máximo ahorro.

A diferencia de los competidores tradicionales, Lidl apuesta fuertemente por sus marcas propias (como SilverCrest en electrodomésticos o Milbona en lácteos), las cuales compiten directamente en calidad con las grandes firmas del mercado. Su modelo de tienda destaca por la eficiencia, con pasillos optimizados y una alta rotación de productos frescos, destacando especialmente su sección de panadería y su compromiso con los proveedores locales.

Sin duda, uno de sus mayores éxitos es el famoso "bazar de Lidl". Cada semana, sus secciones temporales de herramientas, ropa, deporte y hogar generan una enorme expectación, creando el efecto de "compra de impulso" que atrae a clientes que no solo buscan alimentación. Hoy en día, Lidl no es solo una opción económica, sino un referente de consumo inteligente que sigue transformando el sector de la distribución.

Noticias relacionadas y más

Precio

Pero volviendo a esta olla de aluminio fundido 20 cm de 2 litros, la puedes conseguir en Lidl por tan solo 16,99 euros haciendo clic AQUÍ.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. La Seguridad Social confirma que las mujeres que han dejado su trabajo para cuidar a hijos podrán tener hasta cinco años de cotización extra
  2. El concejo con menos habitantes de Asturias mantiene el tipo ante la despoblación: 'Aquí me quedo hasta que salga con los pies por delante
  3. Hallado muerto un hombre de 47 años en el mismo edificio de La Corredoria donde apareció otra vecina fallecida hace unos días
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la lancha de pelo con secador más barata del mercado: con placas calefactoras recubiertas de cerámica y queratina
  5. La Unión Europea endurece la renovación del permiso de conducir tras la nueva medida aprobada: el papel médico obligatorio que hay que presentar
  6. Fallece Ana Violeta Díaz, hija de los antiguos propietarios de la sidrería El Ferroviario
  7. Varios detenidos tras una trifulca en Gijón entre aficionados argentinos y españoles
  8. Oviedo hace retumbar a la Catedral tras el triunfo de España: 'Partido perfecto en el día perfecto

Trece jóvenes recorrerán en bici siete concejos asturianos para conocer proyectos de agroecología, el cooperativismo y movilidad sostenible

Trece jóvenes recorrerán en bici siete concejos asturianos para conocer proyectos de agroecología, el cooperativismo y movilidad sostenible

Oviedo renovará el portal de participación ciudadana con una guía para dar visibilidad a las asociaciones

Oviedo renovará el portal de participación ciudadana con una guía para dar visibilidad a las asociaciones

Envejecimiento activo con "Siero Acompaña": sesión de bailoterapia y tardeo musical en el parque Alfonso X de la Pola

Envejecimiento activo con "Siero Acompaña": sesión de bailoterapia y tardeo musical en el parque Alfonso X de la Pola

IU eleva el choque con el PSOE, su socio de Gobierno, por los impuestos: "Ellos favorecen las rentas más alta, no nos van a marear"

IU eleva el choque con el PSOE, su socio de Gobierno, por los impuestos: "Ellos favorecen las rentas más alta, no nos van a marear"

Las exportaciones caen un 12% en Asturias y la balanza comercial entra en números rojos

Las exportaciones caen un 12% en Asturias y la balanza comercial entra en números rojos

La multa de 500 euros con sanción en el permiso que están recibiendo los conductores tras abandonar la fiesta del pueblo: la Guardia Civil extrema la vigilancia

La multa de 500 euros con sanción en el permiso que están recibiendo los conductores tras abandonar la fiesta del pueblo: la Guardia Civil extrema la vigilancia

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

DIRECTO | Rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros

Etapa 16 del Tour de Francia, en directo

Etapa 16 del Tour de Francia, en directo
Tracking Pixel Contents