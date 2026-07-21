Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la prensa para hamburguesas más barata del mercado: ideal para hacer smash burguers

Si quieres preparar unas delicisosas smash burguers y tener encantados a tus invitados, en Lidl tienen la prensa para hamburguesas más barata del mercado. Mañana se esperan colas kilométricas para conseguirla.

Se trata de una prensa para hamburguesas lisa que es resistente de hierro fundido esmaltado con una distribución del calor rápida y uniforme. Con ella podrás cocinar a la parrilla más saludable al presionar para eliminar el exceso de grasa.

Además, colocar la prens.a acorta el tiempo de cocción al aumentar la superficie de contacto; y también es adecuada para asar sándwiches y paninis. Asimismo, puedes utilizarla en parrillas de gas o carbón y para asar sobre fuego abierto; y tiene mango de madera.

Prensa para hamburguesas. / Lidl

Lidl ha revolucionado el sector de la gran distribución en Europa gracias a una fórmula que combina ahorro y calidad de forma magistral. Esta multinacional de origen alemán ha perfeccionado el modelo de hard discount, apostando fuertemente por sus marcas blancas y una gestión logística impecable que minimiza costes directos para traspasar ese beneficio al consumidor final.

Su oferta va mucho más allá de la cesta de la compra convencional. Si bien es reconocida por la frescura y reposición constante de sus secciones de frutería y panadería, el verdadero factor diferenciador de Lidl son sus dinámicas campañas comerciales. A través de sus populares semanas temáticas internacionales y los pasillos dedicados al "Bazar" —donde conviven desde pequeños electrodomésticos hasta ropa y herramientas—, la cadena consigue generar un efecto sorpresa que engancha a sus clientes.

En los últimos años, la compañía también ha priorizado la sostenibilidad y el arraigo local. Su estrategia actual pasa por potenciar las alianzas con productores nacionales, expandir su línea de artículos bio y optimizar sus envases para reducir el impacto medioambiental. Con una fuerte digitalización orientada al ahorro personalizado, Lidl se posiciona hoy como un referente de consumo eficiente y responsable.

Descuento

Pero volviendo a la prensa para hamburguesas, su precio original era de 6,99 euros, pero tiene un descuento del 14 por ciento, con lo que se queda en 5,99 euros. Puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.