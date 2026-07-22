Ahora con las vacaciones disponemos de más tiempo para todo, para realizar más actividades. Entre ellas, cocinar. Por ello, si quieres sacar al chef que llevas dentro o preparar ricos platos de la manera más sencilla, debes correr a Lidl para conseguir la olla exprés de 6 litros.

Un producto espectacular con una capacidad con la que podrás cocinar para varias personas o para varios días.

¿Qué ofrece?

Se trata de una olla profesional para cocinar fácilmente pescado, carne, verduras o guisos. También apta para cocinar al vapor, incluye accesorio para cocinar al vapor con soporte y base. Tiene una tapa a presión con válvula de salida de vapor y anillo de sellado y base sándwich encapsulada.

Además, no debes preocuparte por quemarte dado que cuenta con un asa opuesta para un manejo seguro.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla express de restaurante más barata del mercado: 6 litros y para cocinar fácilmente pescado, carne, verduras o guisos / LIDL

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

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Precio

Pero volviendo a esta olla exprés de 6 litros, la puedes conseguir en Lidl por tan solo 43,99 euros haciendo clic AQUÍ.