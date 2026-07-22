Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla express de restaurante más barata del mercado: 6 litros y para cocinar fácilmente pescado, carne, verduras o guisos

Apta para cocinar al vapor, incluye accesorio para cocinar al vapor con soporte y base

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla express de restaurante más barata del mercado: 6 litros y para cocinar fácilmente pescado, carne, verduras o guisos

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla express de restaurante más barata del mercado: 6 litros y para cocinar fácilmente pescado, carne, verduras o guisos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ahora con las vacaciones disponemos de más tiempo para todo, para realizar más actividades. Entre ellas, cocinar. Por ello, si quieres sacar al chef que llevas dentro o preparar ricos platos de la manera más sencilla, debes correr a Lidl para conseguir la olla exprés de 6 litros.

Un producto espectacular con una capacidad con la que podrás cocinar para varias personas o para varios días.

¿Qué ofrece?

Se trata de una olla profesional para cocinar fácilmente pescado, carne, verduras o guisos. También apta para cocinar al vapor, incluye accesorio para cocinar al vapor con soporte y base. Tiene una tapa a presión con válvula de salida de vapor y anillo de sellado y base sándwich encapsulada.

Además, no debes preocuparte por quemarte dado que cuenta con un asa opuesta para un manejo seguro.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla express de restaurante más barata del mercado: 6 litros y para cocinar fácilmente pescado, carne, verduras o guisos

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla express de restaurante más barata del mercado: 6 litros y para cocinar fácilmente pescado, carne, verduras o guisos / LIDL

COMPRAR

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Noticias relacionadas

Precio

Pero volviendo a esta olla exprés de 6 litros, la puedes conseguir en Lidl por tan solo 43,99 euros haciendo clic AQUÍ.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Seguridad Social confirma que las mujeres que han dejado su trabajo para cuidar a hijos podrán tener hasta cinco años de cotización extra
  2. Fallece al golpearse tras haberse desmayado en plena calle en Gijón
  3. Asturias pierde a un 'enorme cocinero' y a una 'persona extraordinaria': muere Paco Ron, el chef de la primera estrella Michelin del occidente
  4. Complicado rescate marítimo de cuatro bañistas, dos menores, en la playa de La Franca, en Ribadedeva
  5. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla de aluminio fundido de restaurante más barata del mercado: capacidad de hasta 2 litros
  6. Fallece Ana Violeta Díaz, hija de los antiguos propietarios de la sidrería El Ferroviario
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de juego XXL de arena y agua que promete enamorar a los más pequeños de la casa: enseña de forma lúdica los conceptos matemáticos del equilibrio
  8. Hallado muerto un hombre de 47 años en el mismo edificio de La Corredoria donde apareció otra vecina fallecida hace unos días

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla express de restaurante más barata del mercado: 6 litros y para cocinar fácilmente pescado, carne, verduras o guisos

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla express de restaurante más barata del mercado: 6 litros y para cocinar fácilmente pescado, carne, verduras o guisos

El panel de la DGT que anuncia la multa de 1.000 euros que va a llegar a los conductores en las próximas horas: la Guardia Civil extrema la vigilancia de manera aleatoria

El panel de la DGT que anuncia la multa de 1.000 euros que va a llegar a los conductores en las próximas horas: la Guardia Civil extrema la vigilancia de manera aleatoria

Primeras imágenes (a cuenta de “Hola”) de Leonardo Alonso, hijo del piloto asturiano Fernando Alonso: en yate, cerca de Mónaco y con Melissa Jiménez

Primeras imágenes (a cuenta de “Hola”) de Leonardo Alonso, hijo del piloto asturiano Fernando Alonso: en yate, cerca de Mónaco y con Melissa Jiménez

Simone Raina, 'The Voice', desde GRAVITEO: "La escalada deportiva ha crecido muchísimo, ahora es un deporte para todos"

Simone Raina, 'The Voice', desde GRAVITEO: "La escalada deportiva ha crecido muchísimo, ahora es un deporte para todos"

Alan Peiró, adiestrador canino: “No todos los perros aprenden repitiendo mil veces lo mismo”

Alan Peiró, adiestrador canino: “No todos los perros aprenden repitiendo mil veces lo mismo”

Dani Calvo, en El Requexón: "Todo lo que se ha fichado es un acierto, se va a hacer un proyecto interesante"

Dani Calvo, en El Requexón: "Todo lo que se ha fichado es un acierto, se va a hacer un proyecto interesante"

Sporting de Gijón y Osasuna acercan posturas por Dubasin: las claves de la negociación

Sporting de Gijón y Osasuna acercan posturas por Dubasin: las claves de la negociación

Hernán Pérez Cuesta, seleccionador nacional sub-15: "Haber vivido la final del Mundial es lo más grande que nos puede pasar"

Hernán Pérez Cuesta, seleccionador nacional sub-15: "Haber vivido la final del Mundial es lo más grande que nos puede pasar"
Tracking Pixel Contents