¡Verano! Tiempo de barbacoas con la familia o amigos y disfrutar de los días soleados y cálidos. Por ello, si eres un amante de este forma de preparar comida, debes acudir a Lidl para conseguir la barbacoa plegable de carbón que puedes llevar donde quieras y disfrutar.

Y es que este producto está en tres los "top valorados" de la marcar gracias a su facilidad de transporte por sus sistema de plegado.

¿Qué ofrece?

Se trata de un diseño innovador y lista para usar en cuestión de segundos gracias a su práctica función de plegado tipo portátil. Es fácil de transportar y de guardar de forma limpia gracias a su forma completamente cerrada. Un detalle que enamora de esta barbacoa es que plegada solo mide 4,5 cm de alto; todos los componentes se pueden guardar en el interior.

Tiene una construcción robusta de acero con revestimiento en polvo y su parrilla es de acero cromado con mango extraíble.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa plegable más barata del mercado: lista para usar en cuestión de segundo y llévala dónde quieras / 77

Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.

Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.

Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.

Precio

Pero, volviendo a esta barbacoa plegable, la puedes conseguir en Lidl por tan solo 23,99 euros haciendo clic aquí.