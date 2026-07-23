Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la crepera XXL más barata del mercado: disponible por menos de 30 euros
Es ideal para las fiestas infantiles
Si te encantan las crepes, en Lidl tienen la crepera XXL más barata del mercado. Es ideal para fiestas infantiles y cuesta menos de 30 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.
Se trata de una crepera XXL de 1.500 vatios de Silvercrest, marca exclusiva de Lidl, con la que conseguirás hacer unos crepes muy finos. Tiene una placa de cocción extraíble con revestimiento antiadherente de alta calidad de la marca ILAG® y cerámica CERALON sin PFAS con revestimiento antiadherente ILAG®.
Además, tiene propiedades antiadherentes extraordinariamente buenas y máxima resistencia a los arañazos. Y el termostato es regulable sin niveles con luz indicadora. También tiene recogecables integrado y es estable gracias a sus patas antideslizantes. Asimismo, incluye esparcidor de masa, espátula para crepes y sugerencias de recetas en el manual de instrucciones.
Lidl se ha consolidado como una de las cadenas de supermercados más influyentes de Europa, transformando el concepto de la compra con descuento. De origen alemán, la marca destaca por un modelo eficiente basado en la optimización de costes y una fuerte presencia de marcas propias, lo que le permite ofrecer una excelente relación calidad-precio.
Una de las grandes claves de su éxito es la versatilidad de su surtido. Aunque se enfoca principalmente en la alimentación, donde destaca por la frescura de sus frutas, verduras y productos de panadería, Lidl ha ganado una clientela fiel gracias a sus famosas semanas temáticas. Estas campañas temporales introducen gastronomías de todo el mundo y su exitosa sección "Bazar", que ofrece herramientas, ropa y electrodomésticos exclusivos por tiempo limitado.
Además, la compañía ha sabido adaptarse a las demandas actuales mediante un firme compromiso con la sostenibilidad. Esto se refleja en la reducción de plásticos en sus envases, su oferta creciente de productos ecológicos y el fomento del comercio de proximidad con proveedores locales. A través de su aplicación móvil y sus ofertas dinámicas, Lidl ha dejado de ser un simple supermercado de descuento para convertirse en una opción inteligente para el día a día.
Precio
Pero volviendo a la crepera, lo mejor es su precio, ya que solo cuesta 29,99 euros, puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.
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