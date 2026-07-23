Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de ducha XXL más barato del mercado: está disponible en dos modelos distintos

Si estás pensando en reformar el baño por muy poco dinero, en Lidl tienen el set de ducha XXL más barato del mercado que está disponible en dos modelos distintos. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirlo.

Se trata de un set de ducha XXL para una conexión sencilla a una grifería de ducha/bañera ya existente. Tiene un rociador de ducha XXL para una experiencia de ducha relajante y agradable. Además, tiene sistema antigoteo, el rociador de techo no gotea después de cerrar el suministro de agua.

Tiene un cómodo rociador de techo con un potente chorro de lluvia y ducha de mano con 3 tipos de chorro. Chorro de lluvia, un potente chorro de ducha, ideal para aclarar el champú; chorro de sauna, un chorro plano que envuelve todo el cuerpo como una agradable niebla; y un chorro mixto de sauna y lluvia para un toque de frescor.

Asimismo, tiene un conmutador entre la ducha de mano y el rociador de techo, así como boquillas blandas antical flexibles para eliminar fácilmente los restos de cal. Además, tiene más libertad de movimiento gracias al flexo de ducha de aproximadamente 150 centímetros con cono giratorio para evitar que se tuerza. Y es apto para calentadores de agua instantáneos e incluye material de montaje y flexo de conexión de aproximadamente 70 centímetros.

Y es apto para todos los sistemas de agua caliente resistentes a la presión, como calefacción central, calentadores de agua instantáneos, calderas de presión, etc. No es apto para aparatos de baja presión ni para pequeños acumuladores.

Set de ducha. / Lidl

Lidl ha revolucionado el sector de la gran distribución en Europa gracias a una fórmula que combina ahorro y calidad de forma magistral. Esta multinacional de origen alemán ha perfeccionado el modelo de hard discount, apostando fuertemente por sus marcas blancas y una gestión logística impecable que minimiza costes directos para traspasar ese beneficio al consumidor final.

Su oferta va mucho más allá de la cesta de la compra convencional. Si bien es reconocida por la frescura y reposición constante de sus secciones de frutería y panadería, el verdadero factor diferenciador de Lidl son sus dinámicas campañas comerciales. A través de sus populares semanas temáticas internacionales y los pasillos dedicados al "Bazar" —donde conviven desde pequeños electrodomésticos hasta ropa y herramientas—, la cadena consigue generar un efecto sorpresa que engancha a sus clientes.

En los últimos años, la compañía también ha priorizado la sostenibilidad y el arraigo local. Su estrategia actual pasa por potenciar las alianzas con productores nacionales, expandir su línea de artículos bio y optimizar sus envases para reducir el impacto medioambiental. Con una fuerte digitalización orientada al ahorro personalizado, Lidl se posiciona hoy como un referente de consumo eficiente y responsable.

Dos colores

Pero volviendo a set de ducha, está disponible en colores negro y cromo y tiene un precio de 40,99 euros. Puedes conseguirlo haciendo clic AQUÍ.