Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bicicleta eléctrica plegable más barata del mercado: tiene una autonomía de 80 kilómetros
Podrás llevarla a todas partes
Si quieres una bicicleta eléctrica que poder llevar a todas partes, en Lidl tienen la bicicleta eléctrica plegable más barata del mercado, con una autonomía de 80 kilómetros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguirla.
Se trata de la bicicleta eléctrica plegable FoldX 530 de la marca Crivit, exclusiva de Lidl, que cuenta con un cuadro plegable óptimo para una estatura de 160 a 195 centímetros; además, la batería se puede cargar directamente en la bicicleta o externamente.
Tiene sensor de velocidad para una asistencia permanente y transmisión de potencia directa a través del motor en el buje de la rueda trasera, además de 3 niveles de asistencia (ECO/TOUR/RACE).
Cuenta con un botón de impulso, ayuda de empuje y pantalla LED integrada (estado de la batería y modo de asistencia). Además, cuenta con un portaequipajes AtranVelo de alta calidad con sistema de clic (hasta aproximadamente 18 kilos).
La bicicleta tiene iluminación, reflectores, timbre y guardabarros conformes a la StVZO, así como protección IPX5 contra chorros de agua; sillín ergonómico CRIVIT con «High Resilience Foam» y pedales con superficie antideslizante y reflectores.
Asimismo, es de manejo sencillo, desplegar, ajustar la altura del sillín y comprobar la presión del aire. La batería es con celdas LG y el tiempo de carga es de aproximadamente 5,5 horas.
Dos colores
Está disponible en dos colores, verde y negro, y su precio es de 899,99 euros, puedes conseguirla haciendo clic AQUÍ.
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