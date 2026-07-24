Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir los auriculares inalámbricos más baratos del mercado: disponibles en varios colores por menos de 5 euros
Una compra inteligente
Si quieres ir con la música a todas partes, en Action venden los auriculares inalámbricos más baratos del mercado. Están disponibles en varios clores y cuestan menos de 5 euros, una compra inteligente. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguirlos.
Se trata de unos auriculares inalámbricos Solix SL-300 con los que tendrás hasta 28 horas de diversión con el estuche de carga. Además, tienen control táctil para la máxima comodidad y la carga completa es en 3 horas.
Disfruta de tu música favorita sin necesidad de cables con los auriculares inalámbricos Solix True SL-300. Gracias al estuche de carga, tendrás hasta 28 horas de reproducción. Con el práctico control táctil puedes cambiar de número o contestar llamadas sin esfuerzo.
Colores
Está disponible en colores beige, negro, verde y blanco; y su precio original era de 6,95 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un 28 por ciento de descuento, con lo que se queda en 4,99 euros.
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